تأثیر منفی تولید نفت آمریکا و کانادا بر محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل پایگاه اینترنتی نشنال آبزرور، فاتح بیرول اعلام کرد: یک دهه پیش، آمریکا و کانادا در مجموع روزانه حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت تولید می‌کردند، اما اکنون این رقم به حدود ۲۲ میلیون بشکه در روز رسیده است.

به گفته وی، افزایش تولید نفت این منطقه به تنهایی معادل تولید نفت روسیه یا عربستان است و افزایش تولید گاز طبیعی آمریکای شمالی نیز داستانی مشابه است.

رئیس آژانس بین‌المللی انرژی گفت: باور دارم که تأثیر کامل افزایش تولید نفت و گاز آمریکای شمالی، هنوز احساس نشده است.

وی همچنین اعلام کرد که اگرچه نیروگاه‌های تولید برق با زغال سنگ در آمریکای شمالی و اروپا نزدیک به بازنشستگی هستند، اما نیروگاه‌های زغال سنگ در آسیا در آینده نزدیک ناپدید نخواهند شد.