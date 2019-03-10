به گزارش خبرنگار مهر، مسعود تابش در حاشیه مجمع فدراسیون فوتبال ایران در جمع خبرنگاران حاضر شد و درباره شائبه تبانی تیم‌های تراکتور سازی و ماشین سازی گفت: اینها موضوعاتی است که شنیده می‌شود ولی الان نمی‌خواهم راجع به آن صحبت کنم. بنده قضاوتی در این خصوص نمی‌کنم و امیدوارم این طور نباشد.

مدیرعامل سپاهان در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود سپاهان فقط یک روش برای گل زنی دارد و (علی اصغری) بازی می‌کند، اظهار داشت: من این موضوع را قبول ندارم؛ سپاهان علی اصغری بازی نمی‌کند. ما به روش‌های مختلفی گل زنی می‌کنیم. اینها حرف‌های کسانی است که با ما مشکل دارند.

تابش افزود: البته امیدواریم با این سیستم علی اصغری هم قهرمان ایران و هم قهرمان آسیا شویم. چه اشکالی دارد. البته نمی گویم که حتماً قهرمان می شویم اما تمام تلاشمان را می‌کنیم. هر کسی بگوید سپاهان قهرمان می‌شود چیزی از فوتبال و ورزش نمی‌داند.

مدیرعامل سپاهان تأکید کرد: امیدوارم حتی اگر شده با فوتبال علی اصغری قهرمان آسیا شویم.

وی سپس با خنده گفت: ما مخلص علی اصغر هم هستیم!

تابش درباره اینکه وزیر ورزش در مجمع فدراسیون فوتبال اعلام کرد باشگاه‌های سپاهان و ذوب آهن از دولت پول می‌گیرند در حالی که سایر باشگاه‌ها این امکان را ندارند، یادآور شد: فولاد مبارکه یک بخش خصوصی است و به عنوان اسپانسر به ما کمک می‌کند. ۹۰ درصد باشگاه‌های ایران مثل صنعت نفت هم همین شرایط را دارند. البته شاید آقای وزیر به عنوان مثال دو باشگاه سپاهان و ذوب آهن را نام برد ولی خیلی از باشگاه‌ها را دولت هزینه‌هایش را می‌دهد.

مدیر عامل سپاهان درباره انتقادات به رحمان احمدی دروازه بان پارس جنوبی در بازی مقابل سپاهان و اینکه گفته می‌شود این دروازه بان قرار است سال بعد به سپاهان برود، تصریح کرد: بعید می دانم؛ سپاهان ۳-۴ دروازه بان خوب و جوان دارد که دو نفر از آنها در تیم امید هستند. باید میدان را به جوانان بدهیم. قدم رحمان همیشه روی چشم ماست.

وی در پایان از عدم پرداخت مناسب تبلیغات محیطی از سوی سازمان لیگ گلایه و خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته ما میلیاردی پول گرفته بودیم اما الان که فقط ۱۰ هفته تا پایان مسابقات باقی مانده، کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان دریافتی داشتیم.