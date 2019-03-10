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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۴:۴۶

رئیس اداره امور اجرایی زکات گیلان:

جمع آوری ۱۲میلیاردی زکات در گیلان/۱۵۰۰ شورا در روستاها فعال هستند

جمع آوری ۱۲میلیاردی زکات در گیلان/۱۵۰۰ شورا در روستاها فعال هستند

رشت- رئیس اداره امور اجرایی زکات گیلان با اشاره به فعالیت ۱۵۰۰ شورای زکات در سطح روستاهای این استان، گفت: با تلاش این شورا امسال ۱۲ میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان زکات جمع آوری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام حامد آزمایش ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در رشت ضمن قدردانی از مشارکت و همراهی مردم نوع‌دوست گیلان در پرداخت زکات، گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۲ میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان زکات توسط مردم گیلان پرداخت شده است.

آزمایش در ادامه با بیان اینکه این زکات از محل فطره، واجب و مستحبی توسط شورای زکات روستا جمع آوری شده است، افزود: این میزان زکات در میان نیازمندان همان منطقه توزیع می‌شود.

رئیس اداره امور اجرایی زکات گیلان با اشاره به فعالیت هزار و ۵۰۰ شورای زکات در سطح روستاهای این استان، گفت: مقرر شده به مناسبت فرارسیدن عید نوروز شورای زکات با مشارکت مردم برای هر روستا پنج سبد غذایی تهیه و به پنج خانوار از نیازمندان همان روستا اهدا کنند.

وی با اشاره به نقش سازنده نماز و زکات در اصلاح امور اقتصادی جامعه، تصریح کرد: ترویج این فریضه الهی تأثیر مثبتی در حوزه فرهنگی دارد و با پرداخت به موقع زکات از سوی مردم می‌توانیم مشکلات بسیاری از نیازمندان را برطرف کنیم.

حجت السلام آزمایش کمک هزینه خرید جهیزیه، درمان، تحصیل دانش آموزان و دانشجویان، آزادی زندانیان، احداث، تعمیر و بازسازی مسکن، معیشت و اشتغال را از مهم‌ترین محورهای هزینه کرد زکات اعلام کرد.

کد مطلب 4564318

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