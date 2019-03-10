لزوم بهره گیری حداکثری از ظرفیت های استان مرکزی برای توسعه صادرات

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده روز یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: برای توسعه صادرات غیرنفتی و در زمینه واردات اقلام مورد نیاز واحدهای صنعتی و صنعتگران، باز شدن مرز هوایی و بهره مندی از ناوگان هوایی استان مرکزی برای سال آینده در دستور کار قرار گیرد و از ظرفیت این مهم استفاده شود.

وی افزود: اگر برقراری مرز هوایی استان مرکزی برای صادرات اتفاق بیفتد، با توجه به اینکه در استان مرکزی گمرک فعال نیز وجود دارد، می‌توان هم در حوزه صادرات غیر نفتی و هم در حوزه واردات اقلام مورد نیاز واحدهای صنعتی کارهای بزرگ انجام داد.

آقازاده بیان داشت: سال آینده با برنامه‌های منظم و برنامه ریزی های تخصصی برای توسعه صادرات غیرنفتی تیم متخصص اقتصادی استان در این زمینه به کار گرفته شود و کارگروه توسعه صادرات و زیرمجموعه این کارگروه باید توان و انرژی خود را در جهت حمایت از صادرکنندگان و تولیدکنندگان به کار بگیرد.

استاندار مرکزی تصریح کرد: برای نمایشگاه‌هایی که در استان برگزار می‌شود باید در کنار مسائل تجاری با رویکرد صادرات برنامه ریزی گردد و رویکرد صادرات در اولویت نمایشگاه قرار گیرد.

آقازاده خاطرنشان کرد: در سال آینده از همه ظرفیت‌های استان برای توسعه صادرات باید بهره برد که مرز هوایی در این راستا می‌تواند به ما کمک خیلی بزرگی کند تا بتوان درآمدهای ارزی استان را در بخش گمرکی بالا برد، حتی این برنامه می‌تواند بر استان‌های همجوار تأثیرگذار باشد.

وی بیان داشت: بایستی از ابتدای سال آینده باید با برنامه ریزی منسجم و کاملاً تخصصی با یک شیب صعودی قابل قبول به سمت هدف گذاری توسعه صادرات در استان پیش برویم.

آقازاده خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تا ۱۸ اسفندماه جاری صادرات استان به میزان ۹۷۰ میلیون دلار ثبت شده، که این رقم با تمام چالش‌های موجود عملکرد بسیار خوبی برای استان است. از ابتدای سال به طور میانگین روزی ۲.۵ میلیون دلار صادرات استان بوده که نسبت به سال گذشته در این مدت چهار درصد جلو هستیم.

وی ادامه داد: از نظر واردات تراز استان حدود ۶۰ درصد مثبت است. یعنی ۳۸۰ میلیون دلار واردات داشته‌ایم، در قبال آن ۹۷۰ میلیون دلار صادرات ثبت شده است. امیدواریم امسال صادرات را به بالای یک میلیارد دلار برسانیم، تولیدکنندگان و صادرکنندگان در زمینه غیرنفتی استان رکورد بسیار خوب برجای گذاشتند که موفقیت بزرگ برای مجموعه اقتصادی، کشاورزی، صنعتی و تجاری در استان مرکزی است.