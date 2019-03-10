به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله معین ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: زاینده رود به خاطر کشت در شرق اصفهان باز شد و در نوروز به خاطر حقآبه زیست محیطی باز می‌شود همانطور که به شرب مردم اصفهان نیز توجه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه امسال شاهد افزایش بارندگی‌ها در اصفهان بودیم که امسال میزان این بارندگی‌ها از متوسط سالیانه بالاتر بود، ادامه داد: امیدواریم سال آینده به خاطر میزان بارش‌های بالا شاهد سالی پر خیر و برکت باشیم.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: مدیریت شهری دعوت کمیته امداد امام (ره) را برای کمک‌های نوروزی به مددجویان این کمیته اجابت خواهد کرد و لازم است رسانه‌ها نیز این نیاز را به نحو مطلوبی منعکس کنند.

وی بیان کرد: لازم است کمک‌های شهروندان به این نهاد استمرار داشته و برای جلب رضایت خداوند انجام دهند؛ مدیریت شهری دعوت کمیته امداد امام (ره) را برای کمک‌های نوروزی به مددجویان اجابت خواهد کرد و لازم است رسانه‌ها نیز این نیاز را به نحو مطلوبی منعکس کنند.

کمک ۳۰۰ میلیون تومانی شورای شهر به قشر محروم

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در این جلسه گفت: کمک‌های شهرداری در امور خیریه جنبه‌های پیدا و پنهان دارد که در زمینه‌های مختلف پیدا می‌کند؛ در این جهت شهرداران مناطق در بحث ایجاد بازارچه‌ها همکاری لازم را با کمیته امداد انجام خواهند داد.

علیرضا نصر اصفهانی با اشاره به برگزاری بازارچه محصولات خوداشتغالی مددجویان کمیته امداد امام (ره) در چهلستون اظهار داشت: یکی از اقدامات قابل توجه در این بازارچه این بود که در هر غرفه تسهیلات اهدا شده به مددجو مشخص شده بود که این امر مصداق بارز آموزش ماهی گرفتن به‌جای ماهی دادن است که امیدوارم باعث دستگیری شایسته‌تر از محرومان شود.

وی بیان داشت: هفته پیش ۳۰۰ میلیون تومان توسط شورای شهر برای کمک به قشر محروم به تصویب رسید و شهرداری اصفهان بدون آنکه منتظر روند اداری آن باشد اعتبار لازم را برای این کمک‌های خیرخواهانه تأمین کرد.

وی اعلام کرد: شهرداری ارائه کمک‌های خیرخواهانه به برخی نیروهای خود را نیز دارد که باید به وضعیت آنان توجه شود؛ بنابراین به نظر مجموع این فعالیت‌ها کارنامه مطلوبی را برای مدیریت شهری در مشارکت‌های خیرخواهانه رقم می‌زند.