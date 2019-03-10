حضور آیت الله رئیسی در دستگاه قضا فصل جدیدی از اجرای عدالت است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بادامچیان در پایان نشست دبیران حزب با اشاره به انتصاب آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه، گفت: آیت‌الله رئیسی نظر به تحول در قوه قضائیه دارند، او با سند تحول قضائی آمده است که امیدواریم با توجه به تجربیات ۳۰ ساله در دستگاه قضا بتوانند شتاب جدیدی به اجرای عدالت در دستگاه قضائی بدهند.

وی با بیان اینکه رهبر انقلاب سند تحول قضائی که توسط آیت الله رئیسی تهیه شده است را کارساز و مفید تشخیص دادند، گفت: وی کافی است با برنامه زمان بندی شده این سند را اجرا کند تا کارنامه وی حداقل در سال اول مسئولیت او قابل احصاء باشد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، مبارزه با فساد را مأموریت جدی، مستمر و حیاتی برای دستگاه قضائی خواند و تاکید کرد: ما منتظر اعلام این برنامه‌ها هستیم تا همفکری و همکاری همه نیروهای دلسوز و تجربه آموخته با جناب رئیسی، بهتر میسر شود.

بادامچیان گفت: رسیدگی به پرونده‌های کلان فساد اقتصادی و اعلام حکم صادره و اجرای آن نشان داد قوه قضائیه می‌تواند در اجرای عدالت گام‌های بلندی بردارد و بیش از هر اقدامی پیشگیری از جرایم را در اولویت قرار دهد.

وی ادامه داد: حرکت دستگاه قضا و بازنگری و تحول در آن با بیانیه گام دوم رهبری باید تعریف شده تا معلوم شود در ابتدای گام دوم به کجا می‌خواهیم برویم.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به راه برون از مشکلات اقتصادی، گفت: اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی راه برون رفت از مشکلات است. ما مشکل لاینحل نداریم، اتکاء به ملت و راهکارهای مردمی چاره ساز حل مشکلات مردم است. دولت باید به مردم اتکاء کند و رضایت مردم را به دست آورد.

بادامچیان تصریح کرد: امیدواریم در پایان سال، دولت گزارش منطبق با واقع و صادقانه به ملت ارائه دهد و مردم را برای سال آینده و اداره صحیح امور اقتصادی امیدوار سازد.

وی با اشاره به سرکوب معترضین در فرانسه، افزود: متأسفانه دولت فرانسه در مورد تظاهرات مردمی روزهای شنبه با عنوان جلیقه زردها، اقدامات سرکوبگرانه را تشدید کرده است تا جایی که سازمان‌های بین المللی هم به اعتراض برخاسته اند. به نظر ما راهکار حل این مسائل، تسلیم شدن در مقابل خواست ملت فرانسه است.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی درباره لایحه بودجه ۹۸، گفت: ما همچنان به تحول در بودجه نویسی کشور و ساختار بودجه تاکید داریم و امیدواریم مجلس محترم در بررسی ایرادات شورای محترم نگهبان توجه بیشتری را به تصحیح موارد مشکل ساز بودجه داشته باشد.

بادامچیان از همه مردم خواست که در پایان سال نسبت رعایت همدیگر در معاملات نهایت همراهی و مراعات، انصاف و گذشت را داشته باشند.