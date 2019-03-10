پلتفرم خرید و فروش آنلاین «بیدوپین» رونمایی شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از «بیدوپین»، در مراسمی با حضور اعضای اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی و نیز فروشندگان کالاهای دیجیتال و اقلام مصرفی، از «پلتفرم خرید و فروش آنلاین» با نام «bidopin» رونمایی شد.

این اپلیکیشن با هدف ایجاد رضایت بیشتر در خرید و فروش، پس از تقاضای خریدار برای خرید کالای مورد نظر، پیشنهادات مختلفی از جانب فروشنده‌ها ارائه می‌شود تا با هماهنگی میان خریدار و فروشنده، خرید در سریع‌ترین زمان ممکن صورت گیرد.

فروش آنلاین تا ۵ سال دیگر جایگزین فروش سنتی می‌شود

در این مراسم محمد طحان پور رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به آینده تجارت الکترونیک در کشور و جایگزینی آن با تجارت سنتی گفت: حرکتهای استارت‌آپی در کشور به دلیل آنکه با خلاقیت جوانان ایرانی و ارائه ایده‌های نو، پیوند خورده است می‌تواند روند توسعه تجارت الکترونیک در کشور را شتاب بخشد.

وی با بیان اینکه نفوذ تلفن‌های هوشمند در کشور باعث شده تا مردم به کاربردهایی همچون خرید و فروش آنلاین از طریق این گوشی‌ها، علاوه بر مکالمات صوتی، واقف شوند، ادامه داد: کسب وکارهای سنتی اگر نتوانند خود را با ابزارهای فناوری به روز کنند، پیش بینی می‌شود که ظرف ۵ سال آینده، از گردونه رقابت حذف شوند.

طحان پور با اشاره به ویژگی‌های اپلیکیشن «بیدوپین» که امکان خرید و فروش آنلاین و بدون واسطه را فراهم کرده است، گفت: ما به آینده فروش از طریق ابزارهای فناوری اطلاعات خوش بین هستیم و معتقدیم که اینگونه پلتفرم‌ها می‌تواند به حفظ تولید، جلوگیری از بیکاری و ایجاد کسب و کارهای دیجیتال بیانجامد.

نرخ افزایش تقاضای خرید آنلاین در ایران از متوسط جهانی بالاتر رفت

همچنین در این مراسم امیر محمدی مؤسس «بیدوپین» با اشاره به اینکه این پلتفرم دسترسی به انتخاب‌های متفاوت را برای خریدار فراهم می‌کند، توضیح داد: پلتفرم «بیدوپین» تعریف متفاوتی از تکنولوژی خرید آنلاین است که هم برای مصرف کننده، بهترین پیشنهاد خرید را ارائه داده و هم برای فروشنده، مشتری را جذب می‌کند؛ درنهایت نیز مسیر برقراری ارتباط این دو را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به گسترش تجارت الکترونیک در ایران با توجه به اینکه ۱۰ سال است از ورود این فناوری به کشور می‌گذرد، گفت: آمار جهانی از فضای فروش آنلاین حاکی از آن است که ارزش بازار خرده فروشی آنلاین که در سال ۲۰۱۵ رقمی حدود ۱۳۰۰ میلیارد دلار بوده در سال ۲۰۱۹ به ۳۶۰۰ میلیارد دلار (۳.۶ تریلیون دلار) می‌رسد.

محمدی با بیان اینکه آمارها نیز نشان می‌دهد که در ایران در سال گذشته بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان تراکنش پوز سیار اتفاق افتاده است، ادامه داد: مطابق آمارهای جهانی، ۳.۵ میلیارد نفر از جمعیت جهان تا ماه می ۲۰۱۸ حداقل یک خرید آنلاین را تجربه کرده اند.

وی با اشاره به وجود حدود ۴۰ میلیون گوشی هوشمند در ایران و ضریب نفوذ بالاتر موبایل در کشورمان نسبت به متوسط جهانی، خاطرنشان کرد: این موضوع سبب شده تا نرخ افزایش تقاضای خرید آنلاین در ایران با ۱۴ درصد رشد سالانه از متوسط جهانی (۸ درصد) بالاتر باشد.

مؤسس اپلیکیشن «بیدوپین» با بیان اینکه این ارقام از علاقه مندی مردم به فضای آنلاین حکایت دارد، تاکید کرد: اما موضوع فعلی در این فضا، عدم رشد مناسب بخش عرضه در کنار تقاضا است. به بیان دیگر ولع تقاضا در بازار آنلاین نسبت به عرضه بالاتر است و عرضه پاسخگوی تقاضا نیست. این موضوع سبب شد تا ما در طراحی اپلیکیشن «بیدوپین» با الگوگیری از فضای آنلاین خرید و فروش، امکانی را برای عرضه کنندگان کالا فراهم کنیم تا مشتری خود را در فضای آنلاین شناسایی کرده و بتوانند به داد و ستد بپردازند.

وی ادامه داد: به دلیل آنکه کسبه فروش فیزیکی، امکانات مناسبی برای فروش آنلاین خود ندارند، بالغ بر ۲۰۰ هزار واحد صنفی هم اکنون قابل دسترسی در فضای آنلاین نیستند و شاهد شکاف بیش از ۹۰ درصد میان عرضه و تقاضا در فضای آنلاین هستیم. اما اپلیکیشن «بیدوپین» این شکاف را پر می‌کند و به تمامی واحدهای صنفی قدرت چانه زنی در بازار آنلاین را می‌دهد.

محمدی گفت: در این پلتفرم، مشتری از طریق اپلیکیشن خریدار، درخواست کالای مورد نیاز خود را در رسته‌های مختلف، ثبت می‌کند و فروشنده نیز از طریق اپلیکیشن فروشنده، پیشنهاد خود را مطرح کرده و مشتری را جذب می‌کند. در «بیدوپین» بهترین پیشنهاد به مشتری براساس متغیرهای موردنیاز وی داده می‌شود و در صورت انتخاب وی، فروشنده کالا را بدون واسطه به مشتری می‌فروشد.

وی با بیان اینکه در این پلتفرم به دنبال آزادسازی پتانسیل بازار سنتی در فضای فروش آنلاین هستیم گفت: هدف این پلتفرم این است که در یک بازار آزاد، فروشنده را به مصرف کننده واقعی برساند. اما هرگونه تبادل در این پلتفرم به صورت کاملاً رایگان اتفاق می‌افتد و پس از شناسایی فروشنده و خریدار، بنابر تمایل طرفین، دریافت کالا هم می‌تواند از طریق اپلیکیشن و ارسال کالا به محل خریدار صورت پذیرد و هم امکان خرید حضوری پس از مشاهده کالا از نزدیک صورت پذیرد. درهمین حال هیچ درگاه پرداخت بانکی روی اپلیکیشن «بیدوپین» دیده نشده و پرداخت نیز طبق توافق فروشنده و مشتری صورت می‌پذیرد.

مؤسس اپلیکیشن «بیدوپین» با اشاره به اینکه این اپلیکیشن از اول بهمن‌ماه فعالیت خود را آغاز کرده است، افزود: در مدت یک ماه، ۱۵ هزار کاربر اپلیکیشن خریدار به سیستم وارد شده اند و ۱۸ هزار و ۸۵۰ درخواست خرید ثبت شده که تعداد ۲۷۲ مورد فروش موفق در این اپلیکیشن به ثبت رسیده است. و همچنین هم اکنون بالغ بر ۱۰۰۰ واحد صنفی فعال در اپلیکیشن ثبت نام کرده‌اند.

«بیدوپین» درجهت رونق اقتصادی فضای کسب و کار

دراین مراسم محمود قیاسی مدیرعامل «بیدوپین» با اشاره به مفهوم استارت‌آپ که از معدود راه حل‌های گذار کشور از بحران اقتصادی است، تاکید کرد: کسب و کارهایی مانند «بیدوپین» در شرایط فعلی تحریم، می‌تواند پتانسیل‌های کشور را درجهت حل مشکلات اقتصادی با یک حرکت جمعی، آزاد کند.

وی با بیان اینکه این اپلیکیشن تعاریف کسب و کار در فضای مجازی را بازتعریف می‌کند، ادامه داد: با وجود ابزارهای فناوری اطلاعات، مفهوم بسیاری از موضوعات از جمله خرید و فروش و کسب و کار تغییر یافته است و اپلیکیشن «بیدوپین» می‌تواند درگاهی برای رساندن فروشنده و مشتری به یکدیگر و رونق فضای کسب و کار شود.

قیاسی با تاکید براینکه این مدل جدید در خرید و فروش می‌تواند بهبود اوضاع اقتصادی و حذف واسطه‌ها را در اقلام مختلف مصرفی به همراه داشته باشد، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که مردم در خرید آنلاین، هوش و استعداد بالایی دارند و ما امیدواریم با وجود اپلیکیشن «بیدوپین» در جذب مشتری، یک کسب وکار ایمن و راحت را برای فروشنده و یک خرید آسان را برای خریدار، رقم بزنیم.

در این مراسم با حضور اعضای اتحادیه لوازم خانگی، به قید قرعه جوایزی به فروشندگان اعطا شد.

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