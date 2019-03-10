اخذ مجوز آزمایشگاه تحقیقاتی فرش در کاشان

حسین زینلی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: جشنواره جابر بن حیان به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی در این دانشگاه برگزار شده است و دانش آموزان کاشانی ایده‌های نوین خود در عرصه‌های مختلف را در معرض دید همگان قرار می‌دهند.

وی از اخذ مجوز آزمایشگاه تحقیقات فرش توسط دانشگاه آزاد اسلامی کاشان خبر داد و افزود: با اخذ این مجوز کارخانجات فرش موجود در شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل لزومی به مراجعه به مرکز استان برای آزمایش و آنالیز نخ‌های خود ندارند و از طریق این آزمایشگاه مستقر در دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند نتایج مورد نیاز خود را دریافت کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کاشان از برگزاری کنفرانس ملی نانو ساختارها در دانشگاه آزاد اسلامی کاشان خبر داد و ابراز داشت: کنفرانس ملی نانو ساختارها، علوم و مهندسی نانو، از سوی دانشگاه آزاد کاشان و در چهار اردیبهشت ۹۸ در کاشان برگزار می‌شود و نانو مواد و مواد پیشرفته، نانو ساختارها و روش‌های شناسایی، سنتز و ساخت آن‌ها، از جمله محورهای این کنفرانس است.

وی گفت: شبیه‌سازی، طراحی و مدل‌سازی در فناوری نانو، کاربرد فناوری نانو در پزشکی و داروسازی، صنایع هوافضا، اتومبیل و حمل‌ونقل، صنعت ساختمان، صنعت کشاورزی و مواد غذایی، برق و انرژی از دیگر محورهای این کنفرانس ملی است.

زینلی افزود: کاربرد فناوری نانو در صنعت نساجی و فرش، صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، علوم اطلاعات و ارتباطات، حفاظت از میراث فرهنگی و محیط زیست و تجاری‌سازی، مالکیت فکری و مدیریت فناوری نانو از دیگر محورهای این کنفرانس ملی است.