به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله جواد حاجی‌زاده ظهر امروز یک شنبه در دیدار با تعدادی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران به مناسبت سالروز تأسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار کرد: به دلیل خصوصیات و ویژگی‌های که شهدا داشتند یاد و خاطره آن‌ها همواره باید زنده نگه داشته و در حفظ آن‌ها تلاش شود.

وی با اشاره به زحمات و تلاش‌های خانواده‌های شهدا گفت: اگر ترغیب و تشویق و آماده‌سازی شهدا و رزمندگان در زمان جنگ و هشت سال دفاع مقدس از سوی شما والدین شهدا نبود در همان اوایل انقلاب دشمن می‌توانست به اهداف شوم خود دست یابد.

امام‌جمعه شهرستان اهر بابیان اینکه شما پدران و مادران شهدا با آماده‌سازی و فرستادن فرزندانتان به جبهه‌های جنگ کار بسیار بزرگ و پر ارزشی انجام دادید عنوان کرد: حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری همواره به نقش والدین شهدا و زحمات آن‌ها تأکید کرده‌اند اگر شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم نبودند امروز باید در عتبات عالیات و شهرهای کشورمان با داعش و دشمنان قسم‌خورده می‌جنگیدیم.

حاجی‌زاده با اشاره به تحریم دشمنان علیه ملت ایران اظهار داشت: تحریم‌ها علیه ملت ایران از روزهای آغازین انقلاب اسلامی و سپس دفاع مقدس وجود دارد تا جایی که آن‌ها از حتی دادن سیم‌خاردار خودداری می‌کردند ولی تمامی تهدیدها و تحریم‌ها به برکت جان‌فشانی‌های شهدا، جانبازان و رزمندگان نتوانستند امیال شیطانی خود را پیش ببرند.