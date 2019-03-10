خسرو ابراهیم زاده با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون هندبال که روز دوشنبه انجام خواهد شد گفت: برنامه ما این است که بتوانیم با استفاده از نظرات نخبه‌ها و پیشکسوتان این رشته و رؤسای قبلی ساختار هندبال را تغییر دهیم و شرایطی را فراهم کنیم که این رشته بیشتر از گذشته همگانی شود.

وی ادامه داد: تعامل با آموزش و پرورش که حلقه مفقوده هندبال کشور بوده می‌تواند برای ساختن نسل آینده این رشته کارگشا باشد که جزو برنامه‌های اصلی ما برای این فدراسیون خواهد بود. ضمن اینکه با سایر نهادهایی که بتوانند به این رشته کمک کنند تعامل خواهیم کرد.

ابراهیم زاده با اشاره به نقش داشتن کرسی‌های بین المللی در ورزش و پیشبرد برنامه‌ها گفت: نگاه ویژه ای به این بحث خواهیم داشت و تلاش می‌کنیم با گرفتن کرسی‌های آسیایی و جهانی از طریق رایزنی‌های سیاسی و ورزشی به هندبال کمک کنیم.

نامزد حضور در انتخابات ریاست فدراسیون هندبال خاطرنشان کرد: برای رسیدن به اهداف مان باید وحدت و همدلی را به صورت عملی بین پیشکسوتان و خاک خورده‌های این رشته و رؤسای قبلی ایجاد کنیم تا در سایه همفکری به اهدافی که می‌خواهیم برسیم.

وی از برنامه اش برای مجهز و استاندارد کردن فدراسیون به یک مجموعه کامل خبر داد و گفت: با توجه به موقعیت مناسبی که فدراسیون هندبال دارد تلاش می‌کنیم با احداث هتل و سالن‌های مجهز این فدراسیون را به شرایط مطلوب برسانیم و کمپ‌های مجهزی را هم ایجاد کنیم. در این راه باید از حامیان مالی و بخش خصوصی نیز کمک بگیریم.

خسرو ابراهیم زاده در مورد پشتوانه سازی برای آینده هندبال نیز گفت: باید تلاش کنیم با فعال کردن باشگاه‌ها و تیم‌های پایه، آینده این رشته را تضمین کنیم. در این راه تیم‌ها را ملزم به برگزاری لیگ نوجوانان خواهیم کرد تا با برنامه ریزی ۲۰ ساله آینده هندبال را تضمین کنیم.

وی به اهمیت حق پخش تلویزیون و گرفتن اسپانسر برای هندبال اشاره کرد و گفت: هدف ما این است که بتوانیم بخش صنعت، رسانه و ورزش را فعال کنیم و با گرفتن حق پخش تلویزیونی زمینه حضور حامیان مالی را فراهم کنیم. اگر این اتفاق بیفتاد و مشکلات مالی تیم‌ها حل شود قطعاً بخش عمده ای از برنامه‌هایی که مد نظر داریم به درستی اجرا خواهد شد.

ابراهیم زاده در پایان بر استفاده از همه ظرفیت خانواده هندبال تاکید کرد و گفت: باید از تمام پتانسیل این رشته از جمله مربیان، لژیونرهای هندبال و رؤسای قبلی و خاک خورده‌های این رشته استفاده کنیم تا هندبال را به جایگاه واقعی اش برسانیم.