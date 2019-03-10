افزایش تولید ۲۲ محصول منتخب صنعتی و معدنی

به گزارش خبرگزار مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۹ ماهه سال ۹۷، ۲۲ محصول منتخب صنعتی و معدنی افزایش تولید داشته اند و در این زمینه تولید کاتد مس با ۱۸۰.۲ هزار تن نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۷۰ درصد رشد و ظروف شیشه‌ای با تولید ۳۴۰.۸ هزار تن ۱۲.۷ درصد رشد داشته است. همچنین فولاد خام با تولید ۱۶۹۸۲.۹ هزار تن رشد ۹.۸ درصدی داشته است.

سنگ آهن با ۲۷ میلیون تن، ۷.۹ درصد و فولاد خام با ۱۷ میلیون تن، ۹.۸ درصد رشد تولید داشته اند.

در زمینه تولید کالاهای منتخب معدنی و صنایع معدنی، چینی بهداشتی با ۷۲.۷ هزار تن و کاهش ۶.۵ درصدی، شمش آلومینیوم با ۲۵۲.۳ هزار تن و کاهش ۴.۴ درصدی بیشترین کاهش تولید را داشته اند.

رشد ۰.۷ درصدی کالاهای منتخب شیمیایی و پتروشیمی

در مجموع تولید کالاهای منتخب شیمیایی و پتروشیمی در ۹ ماه گذشته امسال با ۴۰ هزار و ۱۲۳ هزار تن افزایش ۰.۷ درصدی در تولید داشته است.

در این بخش پلی استایرن با ۳۲۳.۷ هزار تن تولید و افزایش ۳۵.۷ درصدی، پلی کربنات با ۱۲.۳ هزار تن تولید و افزایش ۱۵ درصدی و اوره با تولید ۴۵۹۰ هزار تنی و افزایش ۱۴.۷ درصدی بیشتری رشد تولید را داشته اند.

همچنین اپکسی رزین با تولید ۳.۵ هزار تن و کاهش ۷.۹ درصدی و پلی پروپیلن با ۶۱۵.۷ هزار تن و کاهش ۷.۳ درصدی بیشترین کاهش تولید در بخش کالاهای منتخب شیمیایی و پتروشیمی را داشته است.