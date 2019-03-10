۱۰۳ سد بزرگ بالای ۵۰ درصد آب دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، بر اساس گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران تا پایان نیمه اول اسفندماه سال جاری، سدهای «شهید رجایی» در مازندران، «زاینده‌رود» اصفهان، «تهم» زنجان و «ملاصدرا» در استان فارس از مهم‌ترین سدهای دارای ۴۰ درصد آب به‌شمار می‌آیند که اغلب کاربری تأمین آب شرب دارند.

این گزارش حاکی است، تعداد ۴۴ سد معادل ۲۵ درصد سدهای بزرگ کشور بیشتر از ۹۰ درصد آب دارد که سدهای «سورال» کردستان، «میجران» رامسر، «تنگ‌حمام» کرمانشاه، «گاوشان» کردستان، «دویرج» ایلام، «سلیمانشاه» کرمانشاه و «کرخه» در خوزستان از مهم‌ترین آنها محسوب می‌شود؛ این سدها عمدتاً تأمین‌کننده آب کشاورزی هستند.

همچنین، بیش از نیمی از مخازن ۳۴ سد معادل ۱۹ درصد از سدهای بزرگ کشور از جمله «رودبال» و «داراب» فارس، «کرج» و «طالقان» البرز، «بانه» کردستان و «ارس» جلفا پر شده است.

بر اساس این گزارش، همچنین مخزن ۱۳ سد معادل هفت درصد سدهای بزرگ کشور از جمله «لتیان» و «جیرفت» بین ۴۰ تا ۵۰ درصد آب دارد.

بر این اساس، در حال حاضر میزان پرشدگی مخزن ۷۵ سد بزرگ کشور کمتر از ۵۰ درصد و ۱۰۳ سد بزرگ بالای ۵۰ درصد گزارش شده است.

همچنین میزان پرشدگی مخزن ۲۵ سد معادل ۱۴ درصد سدهای بزرگ کشور از جمله «بافت» کرمان، «کارون ۴» در چهارمحال و بختیاری، «گتوند علیا» و «شهیدعباسپور» در خوزستان، «شیرین‌دره» در خراسان شمالی، «البرز» مازندران و «سردشت» بین ۷۰ تا ۹۰ درصد اعلام شده است.