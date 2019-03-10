به گزارش خبرنگار مهر، علی‌رضا رفیعی پور ظهر یکشنبه در نشستی با حضور مدیران دامپزشکی استان سمنان به میزبانی این اداره کل ضمن بیان اینکه طی سال جاری خوشبختانه کانون‌های آنفولانزای فوق حاد پرندگان ۹۷ درصد کاهش یافتند، ابراز کرد: نگرانی ما از بابت این بیماری با اقدامات خوبی که صورت گرفته کاهش‌یافته است.

وی افزود: هرچند در دو سال اخیر این بیماری خسارت زیادی به تولیدکنندگان طیور زده بود، اما با اقدامات و تمهیدات تخصصی در سراسر ایران اسلامی و با همکاری ادارات دامپزشکی این بیماری در سال ۹۷ به طرز چشم‌گیری کاهش یافت.

رئیس سازمان دامپزشکی ضمن بیان اینکه در سال جاری نیز آنفولانزای فوق حاد پرندگان در کشور کاملاً کنترل‌شده است، تأکید کرد: مردم و دامداران و فعالان حوزه طیور این اطمینان را داشته باشند که کار کارشناسی خوبی در سال جاری صورت گرفته است.

رفیعی پور درباره وضعیت کنونی بیماری آنفولانزای پرندگان در سطح کشور، توضیح داد: این بیماری در سال جاری به‌غیراز کانون‌های محدود روستایی، موارد خاص قابل‌پیگیری و اقدامی مشاهده نشده است.

وی بابیان اینکه مواد اولیه تولید داروهای دامی در سطح کشور مهیا هستند، افزود: نگرانی درباره تأمین مواد اولیه داروهای دامی نیز در کشور وجود ندارد.

رئیس دامپزشکی کشور گفت: واحدهای تولید داروهای دامی و صنایع وابسته توانسته‌اند در راستای تأمین و ذخیره سازی مواد اولیه داروهای دامی برای پنج تا هفت ماه آینده موفق عمل کنند.

رفیعی‌پور بیان کرد: برای تأمین گوشت قرمز ناگزیر از واردات ۱۰ درصدی برای پاسخ نیاز داخل کشور به این محصول هستیم اما در زمینه گوشت مرغ و گوشت سفید مانند ماهی، باید گفت در کشور وضعیت بسیار خوبی وجود دارد.

وی افزود: از مجموع ۱۴ میلیون تن تولید گوشت مرغ، گوشت سفید، تخم مرغ، عسل و آبزیان کشور، هم اکنون افزون بر سه میلیون تن به منظور کمک به اقتصاد تولید و ارتقا معیشت فعالان این بخش‌ها، به کشورهای مختلف صادر می‌شود.