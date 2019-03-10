مراسم تجلیل از کارکنان نمونه ستاد ارتش برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تجلیل از کارکنان نمونه ستاد ارتش صبح امروز با حضور امیر دریادار حبیب الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش، در مسجد امام خمینی (ره) این ستاد برگزار شد.

دریادار سیاری در این مراسم با اشاره به جایگاه ممتاز و مهم ستاد ارتش به عنوان عالی‌ترین حوزه سیاستگذاری و تصمیم سازی در سطح ارتش جمهوری اسلامی ایران، از تلاش‌های کلیه فرماندهان و کارکنان ستاد آجا که در راستای تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، خط و مشی‌های ترسیم شده از سوی هیأت رئیسه ارتش و نیل به اهداف راهبردی و مأموریت‌های ابلاغی در طول سال ۱۳۹۷ فعالیت کردند، تقدیر و تشکر کرد.

وی همچنین اظهار داشت: ستاد ارتش با همت فرماندهان و کارکنان مؤمن، منضبط، هوشمند، ولایت‌مدار و تلاشگر خود، توانسته است گام‌های مهمی در جهت چابک‌سازی، کارآمدی، پاسخگویی، رعایت اولویت‌ها و افزایش هم افزایی با سایر ستادها و نیروها بردارد و ان‌شاء الله در سال ۹۸ این اقدامات جهادی با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت.

در ادامه این مراسم، ضمن برگزاری سوگواری و مرثیه خوانی به مناسبت سالروز شهادت امام هادی (ع)، از ۴۲ نفر از افسران و کارکنان نمونه ستاد ارتش در سال ۱۳۹۷ تقدیر به عمل آمد.