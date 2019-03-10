طرح جامع پدافند غیرعامل مازندران نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان بعدازظهر یکشنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان با اشاره به اینکه سند جامع پدافند غیرعامل یکی از اسناد مهم استان است، گفت: طرح جامع پدافند غیرعامل استان نهایی شده و برای تصویب به شورای پدافند غیر عامل کشور ارسال شد.

استاندار با بیان این که استان مازندران دومین استان کشور و اولین استان شمالی است که این طرح را نهایی کرده است، گفت: تصویب این سند، همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های استان را نشان می‌دهد و اینکه پدافند غیر عامل را موضوع مهمی می‌دانند.

رئیس شورای پدافند غیر عامل استان مازندران با بیان اینکه این طرح سندی راهبردی با چشم انداز بلند مدت است، گفت: بررسی وضعیت استان از نظر آمایش سرزمینی و دفاعی و طرح‌های توسعه‌ای، ارزیابی تهدیدات سایبری و تبیین وظایف دستگاه‌های اجرایی در شرایط بحران از اهداف تدوین و اجرای این طرح است.

حسین زادگان به کارگروه پولی و مالی اشاره کرد و افزود: کلیه دستگاه‌ها موظف هستند که این سند را پس از تصویب به مرحله اجرا دربیاورند.

وی با بیان اینکه تهدیدات و نحوه‌های اعمال آن هر روزه در حال تغییر است، تاکید کرد: بنابراین باید تمامی بخش‌ها، آمادگی لازم برای مقابله با مخاطرات را داشته باشند تا مصون سازی استان با اقدامات عملی محقق شود.