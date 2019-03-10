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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۵:۳۳

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فریدونشهر :

ارتفاع برف در گردنه کلوسه فریدونشهر به یک و نیم متر رسید

ارتفاع برف در گردنه کلوسه فریدونشهر به یک و نیم متر رسید

فریدونشهر-رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فریدونشهر گفت: بارش برف در گردنه کلوسه به یک ونیم متر رسیده است و تلاش برای بازگشایی محورهای روستایی همچنان ادامه دارد.

علی اکبر آقایی در گفتگو با خبر نگار مهر ضمن بیان این مطلب که بارندگی در سطح شهرستان فریدونشهر متفاوت بوده است اظهار داشت: بارش برف در شهر فریدونشهرتا روز گذشته ۱۰ سانتیمتر بود و بیشترین بارش برف از گردنه کلوسه گزارش شده که یک و نیم متر است.

وی افزود: همه محورهای مواصلاتی اصلی فریدونشهر بازگشایی شده است ولی راه‌های برخی محورهای روستایی مانند پشتکوه به دلیل کولاک شدید موجود در این منطقه هنوز بازگشایی نشده است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فریدونشهر تصریح کرد: تلاش برای بازگشایی محورهای مواصلاتی روستایی هنوز ادامه دارد و تا شب همه راه‌ها بازگشایی خواهد شد.

برق روستاهای گوکان و کمران وصل شد

فرماندار شهرستان فریدونشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برق روستاهای کمران و گوکان با تلاش و همکاری دستگاه‌های مسئول پنج شنبه شب وصل شد.

اسدی اضافه کرد: بارندگی جدید به احتمال زیاد کار تعمیر شبکه برق رسانی را مشکل می‌کرد ولی تلاش‌های نیروی برق و اداره راهداری مستقر در منطقه به نتیجه رسید و برق روستاهای در محاصره برف قبل از شروع بارندگی جدید وصل شد.

کد مطلب 4564370

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