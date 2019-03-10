ارتفاع برف در گردنه کلوسه فریدونشهر به یک و نیم متر رسید

علی اکبر آقایی در گفتگو با خبر نگار مهر ضمن بیان این مطلب که بارندگی در سطح شهرستان فریدونشهر متفاوت بوده است اظهار داشت: بارش برف در شهر فریدونشهرتا روز گذشته ۱۰ سانتیمتر بود و بیشترین بارش برف از گردنه کلوسه گزارش شده که یک و نیم متر است.

وی افزود: همه محورهای مواصلاتی اصلی فریدونشهر بازگشایی شده است ولی راه‌های برخی محورهای روستایی مانند پشتکوه به دلیل کولاک شدید موجود در این منطقه هنوز بازگشایی نشده است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فریدونشهر تصریح کرد: تلاش برای بازگشایی محورهای مواصلاتی روستایی هنوز ادامه دارد و تا شب همه راه‌ها بازگشایی خواهد شد.

برق روستاهای گوکان و کمران وصل شد

فرماندار شهرستان فریدونشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برق روستاهای کمران و گوکان با تلاش و همکاری دستگاه‌های مسئول پنج شنبه شب وصل شد.

اسدی اضافه کرد: بارندگی جدید به احتمال زیاد کار تعمیر شبکه برق رسانی را مشکل می‌کرد ولی تلاش‌های نیروی برق و اداره راهداری مستقر در منطقه به نتیجه رسید و برق روستاهای در محاصره برف قبل از شروع بارندگی جدید وصل شد.