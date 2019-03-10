  1. استانها
  2. گلستان
۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۵:۴۵

رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری گرگان خبر داد:

انفجار کپسول گاز در گرگان/ ۲ نوجوان مصدوم شدند

انفجار کپسول گاز در گرگان/ ۲ نوجوان مصدوم شدند

گرگان- رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان از انجار کپسول گاز و مصدومیت دو نوجوان در این حادثه خبر داد.

مهدی قره قاشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۲ و ۴۵ دقیقه یکشنبه، انفجار کپسول گاز در خیابان فکوری ۱۰ (بلوار جانباز) گرگان به آتش نشانی گزارش شد.

وی افزود: همکاران آتش نشانی از ایستگاه شماره ۲ به محل اعزام شدند و مشاهده شد که در انبار منزل مسکونی مورد نظر چهار کپسول گاز مایع بود که یکی از آن‌ها نشتی داشت.

قره قاشی ادامه داد: براساس بررسی‌های اولیه، دوجوان ۱۷ و ۱۸ ساله در این مکان درحال ساخت مواد محترقه بودند که سبب انفجار شد.

وی با بیان این که در این انفجار بخشی از منزل مسکونی تخریب شد، گفت: مصدومان که از ناحیه سر و صورت دچار سوختگی شدند با کمک اورژانس به بیمارستان پنجم آذر گرگان منتقل شدند.

کد مطلب 4564371

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها