انفجار کپسول گاز در گرگان/ ۲ نوجوان مصدوم شدند

مهدی قره قاشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۲ و ۴۵ دقیقه یکشنبه، انفجار کپسول گاز در خیابان فکوری ۱۰ (بلوار جانباز) گرگان به آتش نشانی گزارش شد.

وی افزود: همکاران آتش نشانی از ایستگاه شماره ۲ به محل اعزام شدند و مشاهده شد که در انبار منزل مسکونی مورد نظر چهار کپسول گاز مایع بود که یکی از آن‌ها نشتی داشت.

قره قاشی ادامه داد: براساس بررسی‌های اولیه، دوجوان ۱۷ و ۱۸ ساله در این مکان درحال ساخت مواد محترقه بودند که سبب انفجار شد.

وی با بیان این که در این انفجار بخشی از منزل مسکونی تخریب شد، گفت: مصدومان که از ناحیه سر و صورت دچار سوختگی شدند با کمک اورژانس به بیمارستان پنجم آذر گرگان منتقل شدند.