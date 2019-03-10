به گزارش خبرنگار مهر، احمد ملایری ظهر یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر ویژه نوروز ۹۸ که در سالن جلسات فرمانداری میامی برگزار شد، ضمن بیان اینکه کاهش آمار تصادفات و تلفات جانی در ایام نوروز و پیک مسافرت یکی از مهم‌ترین رویکردهای ستاد خدمات سفر این شهرستان است، تأکید کرد: در این راستا نقاط حادثه‌خیز مسیرهای مواصلاتی میامی به مسافران نوروزی معرفی می‌شود.

وی با تأکید بر لزوم توقف کوتاه مسافران در طول سفر بیان کرد: خستگی همواره یکی از مسائلی است که سبب تصادفات به‌خصوص واژگونی‌ها در پیک ترددهای نوروزی می‌شود لذا ایجاد شرایطی برای توقف و افزایش ماندگاری مسافران نیز در زمره دیگر مصوبه‌های ستاد هماهنگی خدمات سفر است.

فرماندار میامی در ادامه تصریح کرد: خستگی و خواب‌آلودگی و عدم شناخت کافی از مسیر مهم‌ترین عواملی تصادف محسوب می‌شود که در سنوات گذشته منجر به حوادث جاده‌ای شده است.

ملایری با اشاره به اینکه توقف کوتاه در مسیر سفر می‌تواند در کاهش آمار تصادفات مؤثر باشد، اعلام کرد: وجود جاذبه‌های گردشگری و تقویت نقاط قوت ظرفیت‌های گردشگری موجود در میامی برای جذب گردشگر و کاهش آمار تلفات جانی و تصادفات جاده‌ای در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه چاپ و توزیع بروشورهای فرهنگی در راستای آموزش فرهنگ ترافیکی و رانندگی ایمن از برنامه‌های مهم در سطح میامی برای نوروز ۹۸ است، ابراز کرد: بخشداران، شهرداران و رؤسای ادارات خدمات‌رسان اعم از آب، برق گاز، بیمارستان‌ها و تعاون روستایی، صنعت و معدن و آب و فاضلاب روستایی از سایر دستگاه‌ها مسئولیت مهم و خطیرتری دارند.

رئیس ستاد خدمات سفر میامی با تأکید بر اینکه رؤسای ادارات شهرستان در طول هفته اول نوروز اجازه مرخصی رفتن را ندارند، تاکید کرد: موقعیت جغرافیایی میامی به گونه‌ای است که درست در میانه مسیر تهران-مشهد قرار دارد و لذا می‌تواند بیشترین میزبانی را از مسافران نوروزی و زائران رضوی داشته باشد در نتیجه باید از این ظرفیت در راستای جذب گردشگری بهره ببریم که این امر یکی از مطالبات ما از مدیران دستگاه‌های ستاد خدمات سفر است.