محمد نظافتی در گفت و گو با خبرنگار مهر، از کسب مدال طلای مسابقه نرماندی فرانسه توسط عکاس کاشانی خبر داد و اظهار داشت: نرماندی اسم شهری فرانسوی است و جشنواره‌ای نیز به این نام نامگذاری شده است که در این جشنواره عکاسان به رقابت می‌پردازند و علی شاه حمزه، عکاس کاشانی در سومین دوره از این مسابقه شرکت کرد.

وی با بیان اینکه این مسابقه از نوع عکس‌های چاپی است، افزود: در ابتدا عکس علی شاه حمزه، این عکاس کاشانی در شهرستان کاشان چاپ و سپس برای دبیرخانه جشنواره نرماندی فرانسه به جهت شرکت در مسابقه پست شد.

معاون فرهنگی هنری اداره ارشاد کاشان ضمن اشاره به بخش‌های این مسابقه ابراز داشت: این مسابقه دارای سه بخش آزاد رنگی، آزاد سیاه و سفید و فوتوژورنالیست یا همان خبری بود که عکس این عکاس کاشانی در بخش عکس خبری شرکت کرده و موضوع آن نیز مراسم سنتی مذهبی قالیشویان مشهد اردهال کاشان بود.

وی با بیان اینکه میانگین شرکت کنندگان در این جشنواره‌ها از سراسر کشور حدود ۲۰ هزار عکاس از ۱۸۰ کشور است، گفت: در حدود ۱۲۰ هزار عکس از سراسر جهان به جشنواره نرماندی که یکی از معتبرترین جشنواره‌های جهان محسوب می‌شود، ارسال شده است به نحوی که در نهایت عکس Ghalishoi از علیرضا شاه حمزه Gold PSA MEDAL و Ruban FIAP، عکس‌های Gray و Memoryless از رضا عاملی پور و عکس Prayer and Mourning in War Zones از احمد خطیری Ruban FIAP را کسب کردند.