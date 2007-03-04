سالانه 50 میلیون دلار برای واردات پنی سیلین هزینه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر مهدی محمدزاده گفت: به طور میانگین 800 میلیون دلار اعتبار و بین 5 الی10سال نیاز است تا دارویی کشف و به بازار عرضه شود. این رقم برای کشف داروی جدید در حالی هزینه می شود که از هر10 مولکول فقط 3 مولکول می تواند هزینه ای را که برای کشف آنها صرف شده ، جبران کند.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین افزود: امروزه تحقیق و پژوهش در صنعت داروسازی دنیا یکی از ضرورتهای مهم محسوب می شود و شرکتهای بزرگ و معتبر در این صنعت بعضا بیش از20 درصد از فروش محصولات دارویی خود را به این بخش اختصاص می دهند. این در حالیست که در ایران بدلیل شکل سنتی قیمت گذاری اقلام دارویی ، این کالا با قیمت پایین عرضه می شود، بنابراین سهم تحقیق و پژوهش در صنعت داروی ایران از بودجه فروش اقلام دارویی نمی تواند بیشتر از 5/0 تا 1 در صد باشد.

وی در خصوص وضعیت تولید مواد اولیه دارو در داخل کشور ، گفت: در حال حاضر 11 شرکت دارویی در مجموعه تامین 47 درصد تولید مواد اولیه را در داخل برعهده دارند و شرکت تی پی کو به عنوان بزرگترین تولید کننده مواد اولیه دارو در کشور تامین کننده حدود 30 درصد نیاز کشور است و بقیه نیاز توسط سایرین تولید شده و یا از خارج وارد می شود.

محمدزاده ، تولید مواد اولیه داروی پنی سیلین در داخل کشور را از دیگر اقدامات برجسته این شرکت در راستای کاهش واردات مواد اولیه دارو و صرفه جویی ارزی عنوان کرد و افزود: داروی پنی سیلین یک کالای استراتژیک برای کشور در مواقع بحرانی مانند وقوع حوادث طبیعی محسوب می شود. تاکنون مواد اولیه این دارو که پنی سیلین جی نام دارد از کشورهای خارجی وارد می شد که هزینه بالایی برای کشور در برداشت، شرکت تی پی کو پروژه سه ساله ای را با هزینه ای بالغ بر50 الی60 میلیون دلار از ابتدای سال آینده آغاز خواهد کرد. با اجرای آن ، کشور در زمینه تولید مواد اولیه داروهای آنتی بیوتیک خودکفا و مواد اولیه این گروه دارویی بسیار ارزان تر در داخل تولید خواهد شد.