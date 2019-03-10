گردشگری داخلی پررونق می شود/ ظرفیت اقامت ۱.۳ میلیون مسافر شب

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رازجویان بعدازظهر یکشنبه در جلسه ستاد خدمات اجرایی سفرهای استان با اشاره به این که مازندران استانی پرجاذبه و سرسبز و از مقاصد برتر و هدف بسیاری از گردشگران و مسافران است، عنوان کرد: ستاد تسهیلات سفر، تمهیدات لازم و مورد نیاز را برای میزبانی از میهمانان نوروزی مازندران اندیشیده است.

وی با اعلام این که در نوروز سال ۹۷ شاهد بیش از ۱۵ میلیون نفر شب اقامت در سراسر مازندران بوده ایم، اظهار داشت: با توجه به این که پیش بینی می‌شود گردشگری داخلی در نوروز امسال پررونق‌تر باشد و میزبان مسافران بیشتری در مقایسه با سال‌های پیش باشیم، اقدامات ویژه ای با عنایت به تاکید استاندار در راستای زیباسازی و پاکسازی و آمادگی‌های لازم در دستور کار ستاد سفر استان قرار گرفته است امیدواریم با تلاش کمیته‌های ستاد سفر از این فرصت در جهت رونق اقتصادی استان بهره گیری کنیم.

جانشین ستاد ساماندهی خدمات سفر استان با بیان این که برای نظارت بر ارائه مطلوب خدمات سفر، برنامه‌های لازم نظارتی در نظر گرفته شده است، گفت: ۲۵۰ نفر در قالب ناظر از دستگاه‌های نظارتی برای رصد بازار و قیمت‌ها و کنترل دقیق آن در ایام نوروز ۹۸ به نقش آفرینی می‌پردازند و قضات کشیک نیز برای رسیدگی به مسائل قضائی در واحدهای قضائی در این ایام مستقر هستند.

رازجویان با اعلام این که شماره‌های ۳۳۳۵۶۳۲۳ در دبیرخانه ستاد آماده دریافت گزارش‌های مردمی است، افزود: همچنین سامانه ۰۹۶۲۹ پیامک‌های هموطنان و مسافران را بطور شبانه روزی آماده دریافت می‌کند.

جانشین ستاد ساماندهی خدمات سفر استان، با اشاره به این که ستاد سفر شامل ۱۲ کارگروه زیربنایی است که هریک براساس شرح وظایف خود ایفای نقش می‌کنند، گفت: ۸۹ پایگاه اورژانس و پیش بیمارستانی و ۳۳ پایگاه ثابت هلال احمر برای امداد رسانی تدارک دیده شد.

وی گفت: بالغ بر یک میلیون و ۳۰۰ واحد؛ ظرفیت رسمی اقامت و اسکان است، گفت: ادراه کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، پلیس راه و راهنمایی و رانندگی نیز مسائل ترافیکی را رصد و با همکاری هم برای تسهیل ایاب و ذهاب گردشگران در این ایام برطرف می‌کنند.