به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا متین‌پور ظهر یک شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: عید نوروز متعلق به قشر خاصی نیست و متأسفانه اختلاف طبقاتی که امروز شاهد هستیم سبب بروز فقر آزار دهنده‌ای شده است.

وی با اشاره به اینکه امروز شاهد برخی از رفتارها و ناهنجاری‌های در سطح شهر هستیم که حاصل اتفاقاتی زیر پوست شهر است، ادامه داد :۲۱ هزار نفر در شهر اصفهان زیر نظر کمیته امداد هستند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان با اشاره به اینکه کمیته امداد ۲۱ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال به مددجویان خود اهدا کرده است، تصریح کرد: بسیج مستضعفین برای حمایت از مددجویان، سبد غذایی تهیه می‌کند و استانداری نیز در حال تهیه سبد حمایتی برای شهرستان‌های محروم است.

۱۵ تن گوشت بین نیازمندان توزیع می‌شود

وی با اشاره به اینکه ۱۵ تن گوشت با همکاری جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار بین نیازمندان توزیع می‌شود، ادامه داد: ۱۲ تُن گوشت را به مددجویان اصفهان اختصاص داده‌ایم و این در حالی که یک سوم از خانوارهایی را که مطلوب کمیته امداد بود، تحت پوشش قرار دادیم.

متین پور با بیان اینکه با شعار «عیدی برای همه» به دنبال حمایت از تمام خانواده‌های تحت پوشش خود هستیم، بیان داشت: با همکاری آموزش و پرورش ۵۰۰ هزار پاکت برای کمک به دانش‌آموزان، در مدارس توزیع شد که هدف از این اقدام، فرهنگ سازی در میان جوانان و توزیع مبالغ اهدایی میان دانش آموزان نیازمند بود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی شهر را به خوبی می‌دانیم اما می‌توان با ارتباطات و همیاری مدیریت شهری، گام‌های خوبی برداشت، افزود: برای کمک به مددجویان شهر هیچ لزومی وجود ندارد که این افراد، تحت پوشش کمیته امداد باشند بلکه اگر لیست خیریه‌ها مورد تأیید باشند، کمیته امداد به این افراد نیز کمک خواهد کرد.