به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود سپهوند پیش از ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با برنامه عملیاتی پلیس آگاهی و همچنین هوشیاری نیروهای مردمی سارقین در حین ارتکاب سرقت در یک از دشت‌های کشاورزی آران و بیدگل دستگیر شدند.

وی اظهار داشت: این سارقان از چهار ماه قبل با اجاره منزلی در آران و بیدگل ۲۳ فقره سرقت احشام از پنج رأس گوسفند تا ۳۵ رأس را داشته و همچنین بیش از ۵۰ فقره دزدی اماکن خصوصی که حدود ۲۵۰ میلیون تومان ارزش دارد را در پرونده دارند.

سپهوند با اشاره به اینکه سارقان به مراجع قضائی تحویل داده شدند، بیان داشت: مال باختگان می‌توانند برای شناسایی اموال خود به پلیس آگاهی مراجعه کنند.