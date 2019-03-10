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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۵:۵۴

فرمانده انتظامی آران و بیدگل خبر داد:

دستگیری ۶ سارق حرفه‌ای احشام و اماکن خصوصی در آران و بیدگل

دستگیری ۶ سارق حرفه‌ای احشام و اماکن خصوصی در آران و بیدگل

آران و بیدگل- فرمانده انتظامی آران و بیدگل از دستگیری شش سارق حرفه‌ای احشام و اماکن خصوصی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود سپهوند پیش از ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با برنامه عملیاتی پلیس آگاهی و همچنین هوشیاری نیروهای مردمی سارقین در حین ارتکاب سرقت در یک از دشت‌های کشاورزی آران و بیدگل دستگیر شدند.

وی اظهار داشت: این سارقان از چهار ماه قبل با اجاره منزلی در آران و بیدگل ۲۳ فقره سرقت احشام از پنج رأس گوسفند تا ۳۵ رأس را داشته و همچنین بیش از ۵۰ فقره دزدی اماکن خصوصی که حدود ۲۵۰ میلیون تومان ارزش دارد را در پرونده دارند.

سپهوند با اشاره به اینکه سارقان به مراجع قضائی تحویل داده شدند، بیان داشت: مال باختگان می‌توانند برای شناسایی اموال خود به پلیس آگاهی مراجعه کنند.

کد مطلب 4564388

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