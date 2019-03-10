تخصیص ۱۱۰ میلیاردتومان به پروژه گازرسانی بخش آسارا

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله شهبازی بعدازظهر یکشنبه در جریان بازدید معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از روستای «حسنکدر» واقع در محور کرج – چالوس بخش آسارا، اظهار کرد: جمعیت این منطقه حدود ۶۰۰ نفر است، امیدواریم با اقداماتی که انجام می‌شود شاهد ایجاد فرصت‌های شغلی در این روستا باشیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های روستای حسنکدر، گفت: در این روستا ظرفیت‌های چون سنگ معدن قرمز، چشمه آب‌معدنی و کارخانه آب‌معدنی را شاهد هستیم.

استاندار البرز امیدواری کرد با همکاری اداره کل میراث فرهنگی استان، معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و همچنین راهبردهای معاونت توسعه روستایی کشور شاهد انجام اقدامات مؤثر در حوزه روستاهای استان باشیم.

شهبازی به جلسه با وزیر کشور اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در این جلسه شهرستان‌های اشتهارد و طالقان موردتوجه قرار گرفت، در حال حاضر به دنبال راهبرد توسعه‌ای برای روستاهای این دو شهرستان هستیم.

وی در بخش دیگری با اشاره به کلنگ زنی پروژه گازرسانی به روستاهای بخش آسارا، گفت: در حال حاضر ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه گازرسانی منظور شده است، این پروژه زمان‌بر است و ممکن است سه سال به طول انجامد، امید است زودتر از موعد مقرر به نتیجه برسد.

وی در پایان قول مساعد داد که مبلغ ۲۰۰ میلیون برای ایجاد یک سالن چندمنظوره از سوی استانداری و به‌عنوان تزریق اعتبار به دهیاری روستای حسنکدر برای هزینه کرد در این رابطه منظور شود.