افزایش ۸۰ درصدی کلاهبرداری های اینترنتی در آران و بیدگل

به گزارش خبرنگار مهر سید محمد جوادی پیش از ظهر یک‌شنبه در جلسه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: حضور بدون توجیه پای دستگاه‌های خودپرداز و خالی شدن حساب‌ها و همچنین پاسخ به پیامک‌های مشکوک و تبلیغاتی و واریزهای بدون سند اینترنتی از جمله کلاهبرداری‌های اینترنتی در آران و بیدگل است.

وی با اشاره به اینکه مردم باید آگاهی و اطلاع خود را در رابطه با کلاهبرداری‌های اینترنتی افزایش دهند، افزود: مردم شهرستان به پیامک‌ها مؤسسات خیریه و عتبات و عالیات و همچنین پیامک‌های مشکوک جعلی با عنوان‌های مرتبط با حج و زیارت توجه نکنند.

دادستان آران و بیدگل در ادامه از فعال شدن اداره تعزیرات در آران و بیدگل نیز خبر داد و گفت: این اداره دو شنبه و چهارشنبه هر هفته برای نظارت بر قیمت‌ها در آران و بیدگل فعال شد.

جوادی با اشاره به اینکه قصد بر آن است که اداره تعزیرات به صورت مستقل در تمام روزهای هفته در آران و بیدگل فعال باشد، بیان داشت: با توجه به قیمت بالای اجناس ضروری مردم، نظارت بر فروش این کالاها ضروری است.