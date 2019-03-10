ضرورت تسریع در جذب هدفمند تسهیلات اشتغال روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، سید رحیم بخشی بعدازظهر یکشنبه در نشست با مدیران و معاونین اعتباری ۴ بانک و مؤسسه کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید و دبیر کار گروه تخصصی اشتغال استان اعلام کرد: یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به افراد تحت پوشش و معرفی شده ادارات کل بهزیستی و کمیته امداد با کارمزد ۶ درصد با مدت باز پرداخت حداکثر ۶ سا ل تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال و همچنین معرفی شدگان بنیاد شهید با شرط ایجاد یک شغل به ازای هر ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات در چارچوب طرح پرداخت می‌شود.

وی عنوان کرد: حسب تاکید معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، کمیته تخصصی با محوریت استانداری تشکیل و روند معرفی و پرداخت تسهیلات با پیگیری نمایندگان دستگاه‌های اجرایی معرفی کننده در شعب بانک‌ها و رصد در کمیته اشتغال شهرستانها با محوریت فرمانداران تسهیل گردد، زیرا روند معرفی، تصویب و پرداخت به دلیل ابلاغ دستورالعمل در بهمن و ارسال و تصویب طرح در کار گروه ملی در انتظار نمی‌باشد.

بخشی گفت: اطلاع رسانی دقیق در سطح روستا با استفاده از ظرفیت ۲۳۰۰ دهیاری، بخشداران، پایگاه‌های بسیج و غیره به افراد واجدالشرایط با ارائه مشاوره لازم صورت گرفت.

وی افزود: ۲۵ درصد تسهیلات ابلاغی به متقاضیان رسته دام سبک و سنگین در چارچوب دستورالعمل ابلاغی قابل پرداخت است که می‌تواند، در شرایط حساس فعلی و نیاز کشور به گوشت قرمز و تأمین شیر مورد نیاز واحدهای لبنی، جلوگیری از مهاجرت به شهرها و متقابلاً انجام مهاجرت معکوس به روستاها نقش آفرینی کند.

بخشی گفت: ایجاد اشتغال پایدار، سکونت در روستاها و ممنوعیت پرداخت به شاغلین و همچنین رصد و آسیب شناسی پس از پرداخت در تداوم " راهبرد تدبیر اقتصادی " استاندار مازندران بایستی مدنظر قرارگرفته و با نظارت فرمانداری‌ها رعایت شود و متقاضیان به ادارات ذیربط در شهرستانها با راهنمایی دهیاران، بخشداران وغیره می‌توانند، مراجعه نمایند.

سرپرست دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری، تاکید کرد: به دلیل ارسال پرونده‌ها به کار گروه ملی و بمنظور تسهیل در روند امور موضوع تفویض اختیار به کار گروه استانی پیگیری خواهد شد.