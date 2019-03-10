به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی دولو سرپرست فدراسیون هندبال در آخرین روز کاری خود در این مجموعه طی نشست خبری گفت: ارتباطم همیشه با رسانه‌ها خوب بوده و در این چند وقت نیز که در هندبال بودم تلاش کردم این ارتباط وجود داشته باشد. وزارت ورزش به من اعتماد کرد و کارهای هندبال را تا انتخابات بر عهده من گذاشت.

وی افزود: تلاش کردم ارتباط خوبی با اهالی این رشته از هیأت‌ها تا لژیونرها و باشگاه‌ها داشته باشم و مقدمات برگزاری مجمع انتخابات را فراهم کنم.

دولو خاطرنشان کرد: مسابقات قهرمانی آسیا در بخش بانوان را پیش رو داشتیم و تلاش کردیم این اعزام محقق شود. با هماهنگی با وزارت ورزش جلساتی با محمدیان از وزارت خانه برگزار و هزینه‌های این اعزام این تیم تأمین شد و حتی ارز مدنظر را هم یک روزه با ارتباطاتی که از بانک مرکزی داشتم گرفتیم. تیم آبرومندانه اعزام شد و اجازه ندادیم تا هندبال بازهم به واسطه عدم حضور این تیم جریمه یا تعلیق شود.

سرپرست فدراسیون هندبال با بیان اینکه این اعزام تجربه خوبی برای بانوان بود گفت: در لیگ برتر مردان و بانوان نیز مسابقات دارای نظم خوبی بود و سعی کردیم تا مجامع هیأت‌های استانی را برگزار کنیم. تا کنون مجمع ۷ هیأت استانی برگزار شد و تنها ۶ هیأت باقی مانده است. برخی از این هیأت‌ها به دلایل قانونی مشکل داشتند که برای آنها سرپرست گذاشته‌ایم. با این شرایط ٣٨ نفر در انتخابات فدراسیون هندبال حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: برای سال ۹۸، برنامه و تقویم فدراسیون را آماده و به وزارت ورزش ارسال کردیم. در کنار آن پروژه استعدادیابی نیز برگزار شد. مسابقات هندبال ساحلی را هم در بوشهر برگزار و در نهایت حدود ۲۰۰ استعداد برتر کشف کردیم. گزارش تمام اقدامات انجام شده را به مسئولان وزارت ورزش ارسال کرده‌ایم. ما برای مستعدان هم ۵ مرحله اردوی تدارکاتی را با حضور «سرگئی» مربی خارجی هندبال برگزار کردیم و تست‌های مختلفی از آنها گرفتیم.

سرپرست فدراسیون هندبال در ادامه گفتگوی خود با خبرنگاران گفت: خوشحالم که مجمع انتخاباتی فدراسیون را قبل از پایان سال برگزار می‌کنیم چون سال آینده مسابقات انتخابی المپیک را در پیش داریم و باید برنامه روی این موضوع متمرکز شود. البته این مسئله خواست خانواده هندبال بود.

دولو با بیان اینکه من کارمند وزارت بوده و از وزارت ورزش حقوق می‌گیرد و به آن تعهد دارد گفت: تاکنون در رشته‌های مختلف به عنوان سرپرست حضور داشتم و در همه آنها برنامه‌ها را حرفه‌ای و منظم دنبال و اجرا کردم. هندبال از سال ۹۳ هندبال تاکنون ۸ رئیس عوض کرده است. این رشته ۱۳ لژیونر دارد و فضای مناسبی در آن حاکم است. من در این رشته حضورم موقت است و می‌روم اما باید به آن توجه بیشتر شود.

دول که هدفش از برگزاری این نشست ارائه پاره‌ای توضیحات پیرامون مباحث مالی این فدراسیون بود ادامه داد: در فضای مجازی اتفاقی افتاده که باید دبیر فدراسیون پاسخگو باشد. من که نباید به فضای مجازی که پاسخگو باشم. وزارت ورزش حراست دارد و بازرس فدراسیون کامل موارد را زیر نظر دارد. ۱۳ آبان ۹۷ صورتجلسه را امضا کردم. بحث ۴۵ هزار دلار را نمی دانم از کجا آمده است. آقایان می‌گویند رقم را گرد کرده‌اند، اما چگونه این مبلغ را به دلار گرد کرده‌اند؟ اگر این مبلغ باشد، ما حسابدار و بازرس داریم و تمام اطلاعات در اختیار وزارت ورزش قرار دارد. وزارت ورزش به من اعتماد کرده و نباید این اعتماد را خراب کنم. در اسنادی که منتشر شده تمام مبالغ مشخص است.

سرپرست فدراسیون هندبال افزود: زمانی که فدراسیون را تحویل گرفتم، ۸۱۳ دلار داشتیم و الان ۷۰۸ دلار مانده است، فدراسیون را با ۲۲۱۱۸ یورو تحویل گرفتم و هم اکنون ۷۹۰۳ باقی مانده است. فدراسیون را با ۱۱۰۶۸ یوهان و ۵۵ هزار روپیه اندونزی تحویل گرفتم و هم اکنون این مبالغ در خزانه است. بخشی از یوروهای صندوق زمان اعزام بانوان به مسابقات هزینه شد.

وی در همین خصوص ادامه داد: اگر از این فدراسیون بروم به خانه که نمی‌روم، بلکه دوباره به وزارت ورزش خواهم رفت و باید به مسئولان وزارتخانه پاسخگو باشم. از همان روز نخست حضورم در فدراسیون پاسخگوی خبرنگاران بودم چون هدفم تشکیل مجمع انتخاباتی در شرایط ایده آل و بدون حاشیه بود. هزینه ارزی را من تحویل نگرفتم روز نخست که رحیمی به من ارزها را تحویل داد، قبول نکردم گفتم باید نماینده وزارت خانه تحویل بگیرد که علیرضا باقری به عنوان نماینده وزارت خانه هزینه‌های ارزی را تحویل گرفت.

سرپرست فدراسیون هندبال بیان داشت: همه اسناد و مدارک موجود است و هر نهادی که می‌خواهد می‌تواند در این مورد بررسی‌های لازم را انجام دهد من احساس می‌کنم سو تفاهم پیش آمده است.

دولو در پاسخ به سوالی در خصوص قرارداد مربی خارجی نیز گفت: با سرگئی از آذربایجان برای استعدادهای هندبال برای یکسال به توافق رسیدیم، اگر رئیس جدید فدراسیون تمایلی به ادامه همکاری نداشته باشد می‌تواند بدون پرداخت ضرر و زیان قرارداد را فسخ کند.

وی گفت: پیش از حضور در فدراسیون هندبال به عنوان کاندیدا در فدراسیون هاکی ثبت نام کرده بودم. شاید برخی‌ها خواستند فضای انتخابات هندبال یا هاکی را خراب کنند، اما دل ما پاک است.

وی بیان داشت: این اخبار اشتباه در روند و قضاوت افراد در انتخابات هاکی تأثیر منفی نخواهد گذاشت چرا که اسناد موجود است و می‌توانم به آن استناد کنم. هر زمانی که مسئولان بخواهند می‌توانند برنامه‌ها و عملکرد فدراسیون را در مدت زمان حضورم بررسی کنند.

دولو با بیان اینکه در این مدت که در خدمت جامعه هندبال بودم به نظرم خیلی کارها می‌شود برای این رشته انجام داد گفت: اما هاکی خانه من است. ۱۰ سال رئیس هیأت بودم. روح بهرام شفیع شاد. هاکی در زمان وی سوم جام جهانی داخل سالن شد و امیدوارم رهرو راه ایشان باشم. آشنایی کاملی به این رشته دارم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه شما قبل از این هم سرپرست فدراسیونی بوده‌اید آیا باز هم به فدراسیون دیگری می روید یا خیر؟ گفت: ۵۱ فدراسیون داریم و هر جا که وزارت ورزش احساس کند من می‌توانم کمک کنم برای خدمت می‌روم اما دیگر قبول نمی‌کنم مگر اینکه وزارت ورزش این مسئله را تکلیف کند.