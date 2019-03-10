به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در شهر کاراکاس پایتخت این کشور درباره قطعی برق در ۲ روز اخیر اظهار داشت: امروز حدود ۷۰ درصد مشکل را برطرف کردیم.

رئیس جمهوری ونزوئلا در این خصوص گفت: آمریکا با استفاده از فناوری پیشرفته خود حمله‌ای به خطوط انتقال برق ترتیب داده است. آمریکا از طریق جاسوس‌های خود در شرکت ملی برق ونزوئلا اقدام به قطعی برق می‌کند، این افراد در اسرع وقت شناسایی و مجازات خواهند شد.

گفتنی است ونزوئلا که روزهای بحرانی و ناآرامی را سپری می‌کند، طی چند روز اخیر در تاریکی فرو رفته است.

نیروگاه آبی سیمون بولیوار که بزرگترین مرکز تأمین برق ونزوئلا به شمار می‌رود پنجشنبه گذشته دچار نقص فنی شده و موجب قطعی برق در ۲۲ ایالت از مجموع ۲۳ ایالت این کشور شد.