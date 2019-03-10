چند طرح آبخیزداری در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته منابع طبیعی عصر یکشنبه در مراسمی با حضور زاهدی استاندار و آیت الله عابدینی امام جمعه قزوین و جمعی از مسئولان استان طرح آبخیزداری روستای کبریت میان در استان قزوین افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

این طرح در سه روستای کبریت میان، زر جاب و هلال‌رود با اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد ریال و با هدف جلوگیری از فرسایش خاک، سیلاب و افزایش آب سفره‌های زیرزمینی اجرایی شده است.

آیت‌الله عابدینی در این مراسم اظهار داشت: خوشبختانه پس از انقلاب اسلامی کارهای ارزشمند و اثرگذاری در روستاها اجرا شده که به کاهش مهاجرت و افزایش امید در میان روستاییان منجر شده است.

وی اضافه کرد: ارائه خدمات زیربنایی در روستاها موجب امیدآفرینی در میان مردم شده و اعتماد به نظام را تقویت کرده و به بالارفتن روحیه نشاط و شادابی هم کمک کرده است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: پروژه‌های آبخیزداری به حفظ و نگهداری صحیح منابع طبیعی کمک کرده و آب سفره‌های زیرزمینی و قنات‌ها را نیز افزایش داده که این طرح‌ها برای روستاییان بسیار حیاتی است.





عابدینی اظهار امیدواری کرد با اجرای طرح‌های آبخیزداری و مشارکت مردم محلی در نگهداری از منابع طبیعی شاهد ایجاد محیطی سالم و زیبا برای زندگی باشیم.

امام جمعه قزوین با بیان اینکه احیای زمین و حفظ منابع طبیعی کاری خداپسندانه است، خاطرنشان کرد: پروژه‌های آبخیزداری در راستای اقتصاد مقاومتی، خودکفایی و استقلال اقتصادی است و نتایج آن خیر و برکت بسیاری به همراه خواهد داشت.

آیت‌الله عابدینی در ادامه از پروژه‌های آبخیزداری حوزه کهوانک و وندر نیز بازدید کرد.