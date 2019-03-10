رایزنی هیات آمریکایی با وزیر خارجه مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، احمد حافظ سخنگوی وزارت خارجه مصر از دیدار سامح شکری وزیر خارجه این کشور با هیأت آمریکایی خبر داد.

وی افزود: در این دیدار راههای تقویت روابط میان مصر و آمریکا و ارتقای مبادلات تجاری و سرمایه گذاری به گونه‌ای که به نفع منافع دو کشور و دو ملت باشد، تاکید شد.

سخنگوی وزارت خارجه مصر اعلام کرد که این هیأت آمریکایی از مواضع مصر در قبال موضوعات منطقه‌ای و بین المللی از زبان سامح شکری وزیر خارجه مصر آگاه شدند.

هیأت آمریکایی بر تمایل دائمی برای تقویت روابط مصر و آمریکا و توسعه آن در همه زمینه‌ها تاکید کرد.