به گزارش خبرنگار مهر، مژگان مرتضوی پیش از ظهر یک شنبه در نشست خبری که به مناسبت روز جهانی کلیه برگزار شد، اظهار داشت: آمار بیماریهای کلیه در اصفهان بیش از سایر استانها نیست.
وی با اشاره به اینکه پژوهشی در خصوص تأثیر مصرف آب چاه بر بروز بیماریهای کلیه صورت نگرفته است، افزود: به صورت علمی اثبات نشده که آب شرب اصفهان آلوده به فلزات سنگین است و به طور قطع نمیتوان اظهار نظر کرد که مصرف آب در اصفهان علت شیوع بیماریهای کلیوی است.
رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: مصرف مسکنها مثل قرصهای دیکلوفناک، بروفن و ژلوفن حتماً باید با تجویز پزشک مصرف شود زیرا که مصرف خودسرانه آن نقش زیادی در بروز بیماریهای کلیوی دارد.
مرتضوی با اظهار اینکه مصرف طولانی مدت و بی رویه قرص استامینوفن و سرماخوردگی نیز باعث نارسایی کلیه میشود، گفت: اجرای طرح بررسی علتهای شیوع بیماریهای مزمن کلیه در اصفهان از چند ماه پیش آغاز شده است.
وی اعلام کرد: همچنین افراد مبتلا به بیماریهای کلیوی از مصرف خود سرانه داروهای گیاهی خودداری کنند زیرا که بعضاً مصرف برخی دم نوشها و داروهای گیاهی نیز سبب تشدید بیماریهای کلیوی میشود.
۲ هزار بیمار دیالیزی در استان اصفهان داریم
رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اعلام اینکه دو هزار بیمار دیالیزی در استان اصفهان داریم، ادامه داد: ۵۰۰ تخت دیالیز در استان اصفهان فعال است که در دستورکار داریم با انجام برنامههای غربالگری و پیشگیری و تشخیص زودهنگام بیماریهای کلیه از افزایش جمعیت بیماران دیالیزی جلوگیری کنیم.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه بیماریهای دیابت و پرفشاری خون زمینه ساز بیماریهای کلیوی هستند و نارسایی کلیوی یک بیماری بی علامتی است یعنی بیماری مخفی که پس از سالها ابتلاء به آن، نشانههای بیرونی آن رخنه میکند، لذا به افرادی که تاکنون فشار خون خود را کنترل نکردند و آزمایش کلیه ندادند توصیه میشود که یک بار در طول عمر خود این آزمایش را انجام دهند، چکاب سالانه قند و فشار خون نیز به پیشگیری از بیماریهای کلیوی کمک میکند.
رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی دانشگاه اعلام کرد: علائمی مثل رنگ پریدگی، کم خونی، ورم دور چشم، بی حالی و ضعف از نشانههای نارسایی کلیوی است، البته این علائم با علائم کم خونی مشابه است و باید حتماً طبق آزمایش نارسایی کلیه مشخص شود، شهروندان با یک آزمایش ساده ادرار و چکاب سالانه میتوانند از نارسایی کلیه جلوگیری کنند.
وی با بیان اینکه دیابت و فشار خون نیز جزو بیماریهای پنهانی هستند که تنها با چکاب سالانه میتوان متوجه آن بیماری شد، تاکید کرد: به دلیل اینکه بعضی از مردم پس از سالها متوجه بیماری خود میشوند و در آن زمان نیز در معرض نارسایی کلیوی قرار گرفتهاند، بایستی چکاب سالیانه خود را برای پیشگیری از این بیماریها جدی بگیرند.
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