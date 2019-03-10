گلستان رتبه نخست واگذاری اسناد املاک علوی در کشور را داراست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان سید مناف هاشمی در همایش اهداء هشتادمین اسناد املاک علوی به محرومان مناطق کشور با حضور حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی ریاست دفتر مقام معظم رهبری، آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان و سعیدی کیا بنیاد مستضعفان کشور برگزار شد، اظهار کرد: ۱۸ ماه که زمان فعالیت من در این استان وی گذرد و مهندس سعیدی کیا چهار بار به این استان سفر کردند.

هاشمی ادامه داد: در چندسال اخیر بیش از ۸۰ هزار فقره اسناد املاک علوی در کشور واگذار شده که ۳۹ هزار و ۵۰۰ فقره آن در استان گلستان بوده و رتبه نخست کشور در این حوزه را داراست.

وی افزود: امروز (یکشنبه) هم سه هزار فقره سند دیگر به مردم منطقه مراوه تپه اهدا می شود که همه این موضوعات نشانگر توجه ویژه این بنیاد به محرومیت زدایی در کشور است.

هاشمی تاکید کرد: به تعبیر رهبر معظم انقلاب، امروز بیکاری جوانان و معیشت دغدغه اصلی است که در این راستا بنیاد مسضعفان برنامه‌های خوبی را در استان گلستان اجرا کرده و ثمرات خوبی به همراه داشته است.

استاندار گلستان در گزارش کوتاهی از وضعیت استان، خاطرنشان کرد: امسال و سال گذشته با پرداخت 6 هزار میلیارد تومان تسهیلات در حوزه صنعتی، استان رتبه دوم را در کشور به خود اختصاص داده است.

وی افزود: از سوی دیگر براساس برنامه امسال باید ۲۰ هزار شغل در استان گلستان ایجاد می‌شد که تاکنون ۲۸ هزار شغل ایجاد شده است.

وی با بیان این که این امر به مدد رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و رئیس بنیاد محقق شده است، افزود: در استان گلستان در حوزه مختلف از جمله کشاورزی، درمانی و غیره اتفاقات بسیار خوبی افتاده است، ضمن این که اعتبارات زود بازده باعث شده تا از شرایط سخت اقتصادی عبور کنیم.