خانواده شهدا پشتوانه انقلاب اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحمد سعیدی ظهر یکشنبه در دیدار با جمعی از مدیران اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران قم بیان کرد: شناخت سنت‌ها و روش‌های زندگی از اهل‌بیت (س) موجب پیشرفت ما می‌شود.

وی خانواده شهدا را افرادی ارزشی، قدردان و کم‌توقع دانست و افزود: توجه به نیازهای اخلاقی، فرهنگی و عاطفی خانواده‌های شهدا امری ضروری است تا با شناخت این نیازها بتوان بخوبی به حل آنها پرداخت.

امام جمعه قم اضافه کرد: پیامبر اسلام (ص) گزارش‌دهنده شهادت شهیدی همانند جعفر طیار می‌شود و با حضور در بیت این شهید به نیازهای عاطفی و مادی خانواده وی توجه می‌کند که این مساله نشان دهنده لزوم پرداختن به نیازهای خانواده‌های شهداست.

وی با اشاره به ضرورت توجه بنیاد شهید به نیازهای خانواده‌های شهدا افزود: خانواده شهدا به‌عنوان پشتوانه انقلاب اسلامی محسوب می‌شوند که باید قدردان آنها بود.

آیت الله سعیدی بیان کرد: مردم جامعه به خوبی از نیازهای خانواده‌های شهدا آگاه هستند و از زحمات آن‌ها قدردانی می‌کند.

هفت هزار و ۸۰۰ نفر از خانواده‌های شهدا و جانبازان قم بیمه شده‌اند

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم نیز در این دیدار بیان کرد: طی امسال با هشت هزار خانواده شهید توسط اقشار مختلف دیدار شده است.

سید جواد هاشمی با اشاره به اینکه تاکنون ۹۰۰ نفر از خانواده‌های شهدا به ویژه فرزندان آن‌ها از برنامه‌های مشاوره استفاده کرده‌اند، افزود: ۴۲۰ نفر نیز به صورت رایگان طی امسال به مشهد مقدس اعزام شده‌اند.

وی گفت: تصاویر شهدا در مساحت ۹ هزار متر مربع بنر در نقاط مختلف شهر قم به نمایش گذاشته شده است که این وصیتنامه‌ها به سه زبان در سطح استان نوشته است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم بیان کرد: هفت هزار و ۸۰۰ نفر از خانواده‌های شهدا و جانبازان بیمه شده‌اند و برای امسال نیز تسهیلات برای خرید منزل برای خانواده‌های شهدا در نظر گرفته شده است.