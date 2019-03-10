۱۹۰ نقطه حادثه خیز رانندگی در استان تهران آمار بالایی است

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی بعد از ظهر یکشنبه در هفتمین جلسه شورای هماهنگی حمل و نقل و ترافیک استان تهران گفت: در خصوص روستای «داوود آباد» در شهرستان قرچک که در مسیر احداث قطار حومه‌ای قرار دارد، حتماً باید زیرگذر با رعایت تمامی استانداردها احداث شود.

وی افزود: در خصوص روستای «محمودآباد» قرچک نیز می‌بایست، کمیته‌ای با محوریت اداره کل فنی و عمرانی استانداری ضمن بازدید از این محدوده تصمیم گیری می‌کند.

استاندار تهران با بیان اینکه بعد از بیماری‌های قلبی و عروقی حوادث رانندگی بیشترین آمار مرگ و میر را به خود اختصاص می‌دهد، اضافه کرد: عمده تصادفات در ۳۰ کیلومتری ورودی شهرها و همچنین در نقاط حادثه خیز حادث می‌شوند و شهرداران و فرمانداران نسبت به رفع این مشکلات اهتمام کنند.

محسنی بندپی افزود: ۱۳۳ و ۱۹۰ نقطه حادثه خیز در شهر و استان تهران مشخص شده که این آمار بسیار زیاد است و باید این نقاط اصلاح شود.

استاندار تهران گفت: حوادث رانندگی بعضاً با معلولیت و آسیب‌های روحی برای خانواده‌ها همراه است و لذا باید اصل بر فرهنگ سازی در خانواده‌ها باشد.