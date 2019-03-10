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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۶:۱۹

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان:

وزیر ارشاد اسلامی به سمنان سفر می‌کند / اختتامیه هفته فیلم و عکس

وزیر ارشاد اسلامی به سمنان سفر می‌کند / اختتامیه هفته فیلم و عکس

سمنان - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان، گفت: عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کابینه دوازدهم برای حضور در اختتامیه دهمین هفته فیلم و عکس سمنان به این شهر سفر می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر فضیلت بعدازظهر یکشنبه در نشستی با حضور اصحاب رسانه باهدف تشریح سفر وزیر ارشاد اسلامی به سمنان، ضمن بیان اینکه قرار است دهمین هفته فیلم و عکس سمنان با حضور صالحی به اتمام برسد، ابراز کرد: مراسم اختتامیه عصر پنجشنبه ۲۳ اسفند ۹۷ در مرکز استان برگزار می‌شود.

وی بابیان اینکه ۶۷۵ اثر به دهمین هفته فیلم و عکس سمنان ارسال شده است، گفت: ۷۵ اثر این تعداد در بخش فیلم هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان درباره برنامه‌های هفته فیلم و عکس سمنان نیز، توضیح داد: نفرات برتر رشته‌های مختلف در دهمین هفته فیلم و عکس در کنار پیشکسوتان عرصه هنر عکاسی و فیلم‌سازی با حضور وزیر تقدیر می‌شوند.

فضیلت بیان کرد: برپایی نمایشگاه عکس، برگزاری اردوی عکاسی و کارگاه‌های تخصصی فیلم و عکس در کنار نمایش فیلم‌های کوتاه و بحث درباره آن‌ها ازجمله بخش‌های هفته فیلم و عکس سمنان است.

وی با بیان اینکه دهمین هفته فیلم و عکس استان سمنان تا بیست و چهارم اسفند ادامه دارد، ابراز کرد: استقبال عکاسان و فیلم سازان از هفته فیلم و عکس بسیار خوب بوده و تا کنون ۶۷۰ فیلم و عکس به دبیرخانه این رویداد هنری ارسال شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان از برگزاری کارگاه‌های تخصصی فیلم و عکس با شرکت هنرجویان و علاقه‌مندان به هنر عکس و فیلم در سمنان خبر داد و بیان کرد: برگزاری کارگاه آموزش عکاسی مستند با تدریس حسن غفاری در تالار آفتاب سمنان یکی از نکات قابل توجه حاشیه‌ای این رویداد است.

کد مطلب 4564432

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