به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاصغر فضیلت بعدازظهر یکشنبه در نشستی با حضور اصحاب رسانه باهدف تشریح سفر وزیر ارشاد اسلامی به سمنان، ضمن بیان اینکه قرار است دهمین هفته فیلم و عکس سمنان با حضور صالحی به اتمام برسد، ابراز کرد: مراسم اختتامیه عصر پنجشنبه ۲۳ اسفند ۹۷ در مرکز استان برگزار میشود.
وی بابیان اینکه ۶۷۵ اثر به دهمین هفته فیلم و عکس سمنان ارسال شده است، گفت: ۷۵ اثر این تعداد در بخش فیلم هستند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان درباره برنامههای هفته فیلم و عکس سمنان نیز، توضیح داد: نفرات برتر رشتههای مختلف در دهمین هفته فیلم و عکس در کنار پیشکسوتان عرصه هنر عکاسی و فیلمسازی با حضور وزیر تقدیر میشوند.
فضیلت بیان کرد: برپایی نمایشگاه عکس، برگزاری اردوی عکاسی و کارگاههای تخصصی فیلم و عکس در کنار نمایش فیلمهای کوتاه و بحث درباره آنها ازجمله بخشهای هفته فیلم و عکس سمنان است.
وی با بیان اینکه دهمین هفته فیلم و عکس استان سمنان تا بیست و چهارم اسفند ادامه دارد، ابراز کرد: استقبال عکاسان و فیلم سازان از هفته فیلم و عکس بسیار خوب بوده و تا کنون ۶۷۰ فیلم و عکس به دبیرخانه این رویداد هنری ارسال شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان از برگزاری کارگاههای تخصصی فیلم و عکس با شرکت هنرجویان و علاقهمندان به هنر عکس و فیلم در سمنان خبر داد و بیان کرد: برگزاری کارگاه آموزش عکاسی مستند با تدریس حسن غفاری در تالار آفتاب سمنان یکی از نکات قابل توجه حاشیهای این رویداد است.
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