۳۷ طرح اشتغال روستایی در بخش آسارا مصوب و اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق کمالی ظهر یکشنبه در جریان بازدید معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از روستای «حسنکدر» واقع در محور کرج - چالوس، اظهار کرد: جمعیت بخش آسارا طبق سرشماری سال ۹۵، هفده هزار و ۲۰۰ نفر ثابت است و در فصول گرم سال این جمعیت دو تا سه برابر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بخش آسارا دارای سه دهستان است، گفت: این بخش در جمع ۵۲ روستا، ۴۸ دهیاری و یک شهر دارد و یک هزار و ۲۰۰ کیلومترمربع نیز وسعت دارد.

بخشدار آسارا با تأکید بر اینکه بزرگ‌ترین پیست اسکی کشور و خاورمیانه یعنی «دیزین» در این بخش واقع‌شده است، گفت: بخش آسارا به دلیل واقع‌شدن در محور چالوس شاهد حجم بالای ترددها است.

کمالی در بخش دیگری با اشاره به ترافیک جاده چالوس، گفت: یک‌طرفه شدن این جاده موجب مشکل در تردد اهالی روستاها می‌شود، افتتاح آزادراه تهران- شمال مزایای زیادی برای بخش آسارا خواهد داشت.

وی با تأکید بر اهمیت رفع نقاط حادثه‌خیز جاده چالوس ازجمله ریزش سنگ که تبدیل به دغدغه اهالی شده است، گفت: این مهم به جد پیگیری می‌شود، ایجاد دیوار برای جلوگیری از ریزش سنگ در دو تا سه‌نقطه محور در حال انجام است.

بخشدار آسارا در ادامه بابیان اینکه شغل مردم در بخش آسارا دامداری و کشاورزی است، گفت: عده‌ای از مردم نیز در مراکز خدماتی و اقامتی کار می‌کنند. وجود منطقه حفاظت‌شده البرز جنوبی، محدودیت‌های حریم آب (رودخانه کرج) و راه (جاده چالوس) موجب عدم توسعه پایدار بخش آسارا در حوزه‌های مختلف شده است زیرا برای توسعه طرح‌های گردشگری نیز این موضوع مانع ایجاد می‌کند.

صادقی ادامه داد: از ۳۱۸ طرح اشتغال‌زایی حدود ۳۷ طرح بااعتباری بالغ‌بر ۳ میلیارد تومان مصوب و اجرایی شده که بیشتر در حوزه‌های کشاورزی، دامداری و زنبوری داری است.

وی در بخش دیگری به گازرسانی به بخش آسارا اشاره کرد و گفت: این مهم در دولت تدبیر و امید عملیاتی شد و کلنگ این پروژه زمین زده شد، کلنگ زنی فاز اول این پروژه برای روستای کندر در سال جاری آغازشده است.

بخشدار آسارا با اشاره به اعتبار توسعه روستایی در سال جاری، بیان کرد: هفت میلیارد تومان اعتبار در سال جاری برای توسعه و آبادانی روستاهای بخش آسارا در نظر گرفته شد که در این راستا به موضوعاتی ازجمله توسعه فضاهای آموزشی، درمانی و بهبود وضعیت پسماند و ارائه خدمات پرداخته می‌شود.