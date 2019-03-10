۳ هزار درخت در شهر بیدستان غرس شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه به مناسبت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری در مراسمی با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بیدستان و تعدادی از شهروندان و دانش آموزان تعداد ۳۰۰۰ اصله درخت مثمر و غیر مثمر در شهر بیدستان به نام سه هزار شهید استان قزوین کاشته شد.

اکبر امامی شهردار بیدستان در این مراسم گفت: به پاس رشادت و جانفشانی ۳ هزار شهید استان و نیز گرامیداشت یاد و خاطره این عزیزان، شهرداری بیدستان با کمک اعضای محترم شورای شهر اقدام به کاشت ۳۰۰۰ اصله نهال درخت مثمر و غیر مثمر بنام سه هزار شهید استان قزوین در این شهر کرده است.

شهردار بیدستان افزود؛ شهرداری با توجه به منویات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر اهمیت کاشت درخت مثمر و ضرورت حفظ محیط زیست و کمک به تأمین هوای پاک و سالم اقدام به کاشت و اهدا رایگان درخت در سطح شهر کرده تا علاوه بر زیباسازی به منابع طبیعی نیز کمک شود.

شهردار بیدستان یاد آورشد: شهرداری بیدستان علاوه بر کاشت درخت اقدام به کاشت بیش از دو هزار اصله انواع گل‌های فصلی در باغچه‌ها و میادین، بلوارها، پارک‌ها و بوستان‌های سطح شهر کرده است.

امامی گفت: در آستانه سال نو شهرداری بیدستان با تشکیل ستاد نوروزی اقدامات لازم را برای پذیرایی از مسافران نوروزی و بهره مندی بهتر و مطلوب‌تر شهروندان از فضاها و مکان‌های عمومی بخصوص پارک‌ها و بوستان‌ها در ایام عید فراهم کرده است.

امامی اظهارداشت: با تلاش شبانه روزی کارکنان شهرداری با رنگ آمیزی و شستشوی سطل‌های زباله، جداول، مبلمان شهری، ایستگاه‌های اتوبوسرانی، پاکسازی و جمع آوری نخاله‌های به جامانده از ساخت و سازها در سطح شهر و نسبت به پاکسازی مبادی ورودی شهر هم اقدام شده است.

شهردار بیدستان بیان کرد: آذین بندی و نصب بنرهایی با موضوع بهار و استقبال از سال جدید و خوش آمد گویی به میهمانان نوروزی این شهر، نصب المان‌ها و برپایی سفره‌های هفت سین نوروزی، دیوارنویسی و نقاشی دیواره‌های سطح شهر از دیگر اقدامات و برنامه‌های این شهرداری است.

در این مراسم دانش آموزان مدارس شهر بیدستان به صورت نمادین همراه با مسئولان شهری اقدام به کاشت نهال کردند.