الجزایر؛ازجدیدترین موضع ارتش تا آخرین اخبار وضعیت جسمانی بوتفلیقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ارتش الجزایر موضع جدیدی همزمان با بازگشت عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور این کشور به الجزایر اتخاذ کرد.

احمد قاید صالح رئیس ستاد مشترک ارتش و معاون وزیر دفاع گفت: پیوند قوی و تپنده ای میان ارتش و ملت برقرار است. ارتش افتخار می‌کند که برخاسته از ملت است.

همزمان برخی منابع به شبکه الحره اعلام کردن که عبدالعزیز بوتفلیقه تا ساعتی دیگر به فرودگاه نظامی بوفاریک می‌رسد.

این در حالی است که تلویزیون النهار الجزایر اعلام کرد که بوتفلیقه امروز یکشنبه از ژنو پس از معاینات پزشکی به الجزایر باز می‌گردد.

همزمان شبکه الحدث گزارش داد: اخبار تأیید نشده‌ای درباره وضع جسمانی وخیم عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر مخابره شده است.