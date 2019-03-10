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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۶:۳۴

رئیس اداره بازرسی نظام پزشکی استان تهران خبر داد؛

فوت یک هزار و ۱۰۰نفر در تصادفات استان تهران طی ۱۰ ماه ابتدایی سال

فوت یک هزار و ۱۰۰نفر در تصادفات استان تهران طی ۱۰ ماه ابتدایی سال

تهران- رئیس اداره بازرسی نظام پزشکی استان تهران از فوت یک هزار و ۱۰۰نفر در تصادفات استان تهران طی ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش سالاری بعد از ظهر یکشنبه در هفتمین جلسه شورای حمل و نقل و ترافیک استان تهران طی سخنانی گفت: ما در سال ۹۶ یک هزار و ۱۰۸ نفر در استان تهران فوتی درون شهری و برون شهری در تصادفات استان تهران داشتیم، در صورتی که این تعداد در سال ۹۷ به یک هزار و ۱۰۰ نفر داشتیم.

رئیس اداره بازرسی نظام پزشکی استان تهران اضافه کرد: در تصادفات برون شهری و درون شهری استان تهران در ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری ۲۴ هزار و ۲۷۳ مرد و ۸ هزار و ۶۵۸ زن مصدوم شدند، که در مجموع تعداد مصدومین این استان به ۳۲ هزار و ۹۲۹ نفر رسیده که این تعداد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

کد مطلب 4564438

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