استخدام رسمی از معضلات بازدارندگی اشتغال است / فرهنگ پشت میز نشینی در ایران گسترش یافته است

دکتر اسماعیل محمدی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: در کشور ما ، نیروها قبل از جذب رسمی کارایی بالایی دارند اما به محض اینکه استخدام رسمی می شوند فعالیت و عملکرد آنان تا حد بسیاری کاهش پیدا می کند و این روالی است که سالها در کشور ما حاکم بوده است.

استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه فرهنگ پشت میز نشینی در جامعه گسترش یافته است ، تصریح کرد: نیروها پس از استخدام رسمی تمایلی برای فعالیت های بسیار ندارند و به نوعی این امر باعث می شود تا افراد پشت میز نشین شوند.

محمدی گفت: در اغلب کشورها ابتدا نیروهای مورد نیاز در هر بخش جذب می شوند و پس از آن به منظور حفظ نیروهای دارای قابلیت کاری بالا تسهیلات خاص ارائه می شود و همچنین آموزشهای لازم برای افزایش کارایی نیروها ارائه می شود که چنین اموری در کشور ما چندان مورد توجه قرار نمی گیرد.

استاد دانشگاه تهران و دکترای مدیریت ، به بی توجهی کارکنان دستگاههای دولتی در انجام وظایف اشاره کرد و گفت: اغلب کارکنان در مشاغلی فعالیت می کنند که مورد علاقه و انتخاب آنان نیست و به اجبار و فقط به منظور کسب درآمد و گذران زندگی مشغول به کار شده اند. لذا ، این امر باعث شده تا در چنین شرایطی میل و رغبت چندانی برای تلاش در کار نداشته باشند و این امر کارایی آنان را تا حد بسیاری کاهش می دهد.

محمدی خاطر نشان کرد: دولت باید مبادرت به جذب نیروهایی کند که در دستگاههای دولتی ، کمبود آنان احساس می شود.