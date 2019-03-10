توضیحات «توسکا» درباره همکاری با سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت «توسکا» به دنبال انتشار برخی مطالب در فضای مجازی درباره فعالیت‌های این شرکت توضیحاتی را در این رابطه منتشر کرد.

در متن این توضیحات آمده است: «شرکت توسعه کسب و کار توسکا از سال گذشته و در ادامه مسیر اجرای قراردادهای منعقدشده مدیریت‌های قبلی، با تمرکز در حوزه ارائه خدمات تخصصی به شرکت‌های فعال در عرصه کسب و کارهای دیجیتال، در واقع به عنوان یک شتاب‌دهنده رسانه‌ای در مسیر رشد و توسعه این بازار گام‌های مؤثری برداشته است.

شرکت توسکا در این مدت با همکاری بیش از ده‌ها شرکت فعال در حوزه کسب و کار دیجیتال که بخش عمده‌ای از آنها استارت‌آپ های نوپا بوده‌اند، ضمن حمایت از آن‌ها در عرصه تبلیغاتی و رسانه‌ای، فعالیت در این عرصه را ثبات بیشتری بخشیده است تا سرمایه‌گذاری‌های کوچک و بزرگ در حوزه کسب و کارهای نوین، از درصد موفقیت بالاتری برخوردار شود.

بر اساس شیوه همکاری میان شرکت توسکا و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، رسانه ملی نیز با اختصاص ظرفیت‌های خود در برنامه‌های مشارکتی و بازرگانی، در معرفی فعالیت‌های این شرکت‌ها و اطلاع رسانی برای عموم، همکاری‌های بسیاری داشته است.

در سرفصل‌های اهداف و حوزه فعالیت شرکت توسکا، ارائه خدمات به فعالان حوزه ارزش‌افزوده و OTT شامل کدهای دستوری USSD، اپلیکیشن‌ها و.. در نظر گرفته شده که در تمامی این حوزه‌ها و بر اساس ضوابط شرعی و قانونی و مبتنی بر مدل‌های تجاری موردنظر شرکت‌های متقاضی و بدون دریافت سهام یا مالکیت، همکاری با ایشان شکل می‌گیرد که جزئیات تمام این مقررات و دستورالعمل‌ها در سایت سازمان صداوسیما و شرکت توسکا منتشر شده است.

بر این اساس لازم به ذکر است که درآمدهای حاصل از سرویس‌های مورد تقاضای تمامی همکاران تجاری توسکا از جمله شرکت‌های ارزش افزوده، بر اساس ضوابط رسمی هر یک از اپراتورها به هر شرکت پرداخت می‌گردد.

بر اساس چهارچوب این همکاری، شرکت توسکا در حال حاضر و با توجه به ظرفیت محدود بازار کسب و کارهای دیجیتال، سیاست‌های حمایتی در مسیر رشد و ارتقای فعالان این عرصه و البته هزینه‌های حضور در تبلیغات رادیویی و تلویزیونی، عملاً تمامی درآمدهای حاصله سهم خود را صرف پرداخت این هزینه‌ها می‌کند.

لذا لازم به تاکید است که شرکت ارتباطات سیار ایران «همراه اول» و سهامداران این شرکت در تعریف مدل‌های کسب و کار توسکا هیچ‌گونه دخالتی ندارند و در هیچ‌یک از سرویس‌های معرفی شده از جانب مشتریان توسکا مانند اپلیکیشن‌های تبلیغ‌شده در برنامه‌های تلویزیونی سهم درآمدی نداشته و تا امروز حتی ریالی بابت این تبلیغات دریافت نکرده‌اند.

امید است با پیگیری سیاست‌های موردنظر در حوزه تبلیغات ارزش‌افزوده که به صورت ویژه تمرکز بر کیفی سازی و ارائه محتواهای فاخر به کاربران و مردم عزیز است، بتوانیم در مدت زمانی کوتاه شاهد ارتقای سطح خدمات در این بستر باشیم.

این شرکت در عین حال با عنایت به برخی ملاحظات و حساسیت‌ها، با همکاری سازمان صدا و سیما از تمرکز و حجم فعالیت‌های خود در حوزه ارزش افزوده کاسته و بیشتر در زمینه توسعه کسب و کارهای مجازی و حمایت از استارت آپ های نوپا متمرکز خواهد شد.