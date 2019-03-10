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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۶:۲۶

فرماندار سمنان:

۲۵۰۰ ولادت در سمنان ثبت شد / کاهش آمار طلاق

۲۵۰۰ ولادت در سمنان ثبت شد / کاهش آمار طلاق

سمنان - فرماندار سمنان بابیان اینکه در ۱۱ ماهه امسال دو هزار و ۵۸۴ ولادت در این شهرستان ثبت‌شده است، گفت: در همین مدت ۶۸۱ واقعه فوت نیز به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانایی بعدازظهر یکشنبه در نشست کارگروه ثبت وقایع تاریخی و تقویم شهرستان سمنان به میزبانی فرمانداری ضمن بیان اینکه در ۱۱ ماهه امسال دو هزار و ۵۸۴ ولادت در این شهرستان ثبت‌شده است، بیان داشت: اسامی همچون امیرعلی، امیرحسین و ابوالفضل برای پسران و فاطمه، حلما و فاطمه زهرا برای دختران بیشترین طرفدار را بین والدین سمنانی در ۱۱ ماهه اول سال جاری داشته است.

وی بابیان اینکه امیرعلی با ۵۷ نام‌گذاری و فاطمه با ۵۶ نام گذرای پرتکرارترین نام‌های شهرستان سمنان در ۱۱ ماهه اول سال جاری بوده‌اند، افزود: ارادت به اهل‌بیت (ع) در زمره ویژگی‌های مردم سمنان برای نام‌گذاری نوزادانشان است.

کاهش ۲۴ درصدی طلاق

فرماندار سمنان با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تا کنون ۶۸۱ واقعه فوت نیز در این شهرستان به ثبت رسیده است، بیان کرد: میانگین سن افراد فوت شده طی ۱۱ ماهه اول سالجاری در مردان را ۶۷ سال و در زنان ۷۳ سال بوده است.

دانایی بیماری‌های قلبی و عروقی، سرطان، تومور و بیماری‌های تنفسی را به ترتیب سه عامل مهم مرگ و میر در شهرستان سمنان دانست و بیان کرد: واقعه وفات در ۱۱ ماهه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل دو درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه ۸۹۴ ازدواج و ۱۶۰ طلاق در شهرستان سمنان طی ۱۱ ماهه نخست سال جاری ثبت شده است، افزود: آمار طلاق در بین خانواده‌های سمنانی در سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴ درصد کاهش یافته است.

کد مطلب 4564442

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