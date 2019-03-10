سازگاری با کم آبی یکی از اولویت های اساسی شرکت آبفای اصفهان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آبفای استان اصفهان، هاشم امینی در جشن خانواده بزرگ آبفای با حضور هنرمندان بنام کشور و استان برگزار شد، اظهار داشت: موفقیت‌های پیاپی شرکت آبفا استان اصفهان به دنبال تلاش شبانه روزی تمام کارکنان این صنعت حاصل شد و در ادامه نیز از همه کارکنان شرکت آبفای استان اصفهان انتظار می‌رود تمام تلاش خود را در راستای خدمات رسانی مطلوب به مردم همچنان در دستور کار قرار دهند.

وی افزود: در نیمه اول سال جاری به دلیل کاهش بی سابقه حجم ذخیره آب سد زاینده رود در تأمین آب شرب مشترکین تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ با چالش‌هایی مواجه بودیم که خوشبختانه با درایت، تعهد، تخصص و تلاش بی وقفه کارکنان توانستیم آب شرب مورد نیاز مردم را در فصل تابستان تأمین کنیم.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بیان داشت: در فصل تابستان بسیاری از مسئولان کشوری به جهت کاهش بی سابقه حجم ذخیره سد زاینده رود نگران تأمین آب شرب بیش از ۴ میلیون نفر در این حوضه بودند این در حالی است که به لحاظ تدبیری که مدنظر قرار گرفت آب شرب ساکنان حوضه زاینده رود بدون ایجاد کمترین مشکلی تأمین شد.

امینی موضوع سازگاری با کم آبی را یکی از اولویت‌های اساسی شرکت آبفای استان اصفهان برشمرد و اظهار داشت: آبفا اصفهان سازوکارهایی که در نهایت منجر به سازگاری با کم آبی در نقاط مختلف استان می‌شود را به طور جدی دنبال می‌کند و در این راستا کمیته‌ای هم تشکیل شد.

وی ادامه داد: تجلیل از بانوان شرکت در حالی صورت می‌گیرد که بانوان همچنان یکی از گروه‌های تأثیر گذار هستند که در بزنگاه‌های مختلف شرکت را در برون از چالش‌ها یاری رساندند.

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان تجلیل و تکریم از بازنشستگان را امری ضروری برشمرد و اظهار داشت: تکریم افرادی که ۳۰ سال بی وقفه درصدد خدمت به مردم بودند ضروری است این در حالی است که در چند سال اخیر طرح تکریم بازنشستگانی که چندین سال از عمر خدمت آنها می‌گذرد اجرا می‌شود.

وی خطاب به دانش آموزان برتر گفت: از دانش آموزان انتظار می‌رود که در سنگر علم و دانش بسیار کوشا باشند تا در آینده فردی مفید برای خانواده و جامعه به شمار آیند.