حضور مربی بدنساز کُروات در تیم فوتبال امید ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در تمرین امروز شاگردان کرانچار دکتر شریف به عنوان متخصص تغذیه و توماس چولاک مربی بدنساز کروات حضور یافتند. چولاک که سابقه مربیگری در تیم ملی جوانان کرواسی را داشته با نظر کرانچار تمرینات بدنسازی امیدها را زیر نظر گرفت.

به استثنای ملی پوشان سایپا و استقلال کلیه نفرات در تمرین امروز حاضر شدند تا یکی از کامل‌ترین تمرینات تیم امید را برگزار کنند. البته مهدی قائدی از استقلال همانند گذشته در تمرین امیدها حضور داشت.

حمید استیلی بعد از تماشای مسابقه تیم‌های المپیک عراق و قطر در دوحه شب گذشته به تهران بازگشت و امروز در تمرین تیم امید حاضر شد.

همچنین حسین عبدی به همراه سیروس پورموسوی و حیدر شریفی از میهمانان ویژه تمرین تیم امید بودند.

گفتنی است صبح دوشنبه برنامه بازیکنان امید به تست آمادگی جسمانی اختصاص خواهد داشت و از روز سه شنبه تمرینات شاگردان کرانچار با حضور نمایندگان رسانه‌های گروهی در مرکز ملی فوتبال دنبال می‌شود.