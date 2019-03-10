تمهیدات لازم برای عرضه میوه در چهارمحال و بختیاری فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر یک شنبه در ستاد تنظیم بازار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تمهیدات لازم برای عرضه میوه با قیمت تنظیم بازار در چهارمحال و بختیاری فراهم شود، گفت: محل‌های عرضه میوه با قیمت تنظیم بازار با بنر مشخص شود.

وی بیان کرد: عرضه میوه تا پایان ایام نوروز ادامه داشته باشد تا مشکلی در عرضه میوه و کمبود میوه ایجاد نشود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه میوه با قیمت ۲۰ درصد زیر قیمت بازار توزیع شود، تاکید کرد: قیمت میوه از میدان تره بار گرفته شود و قیمت‌های تنظیم بازار مشخص شود.

وی عنوان کرد: کشیک‌های نانوایی برای پخت نان تعیین شود تا مسافران در ایام نوروز برای تهیه نان با مشکلی مواجه نشوند.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: نظارت بر کشتارگاه‌های استان ضروری است تا کمبودی در عرضه گوشت مرغ و گوشت قرمز در ایام نوروز در سطح استان ایجاد نشود.

وی ادامه داد: اگر کشتارگاه‌های دام به موقع کشتار کنند مشکلی در عرضه گوشت به وجود نمی‌آید.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: نظارت‌ها بر روی واحدهای صنفی چهارمحال و بختیاری در روزهای پایانی سال افزایش یابد.