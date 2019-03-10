شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بارندگی در چهارمحال و بختیاری افزایش یافت، اظهار داشت: بارش‌ها در چهارمحال و بختیاری نسبت به سال گذشته بیش از ۳۴۱ درصد افزایش داشته است.

وی عنوان کرد: متوسط بارش‌ها نسبت به میانگین بلند مدت در این استان ۲۳ درصد افزایش یافته است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بارش‌ها در این استان نسبت به میانگین سال زراعی کامل ۹ درصد کاهش بارندگی دارد.

وی ادامه داد: کوهرنگ بیشترین بارش سال زراعی را در سالجاری داشته است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: میانگین بارش در شهرستان کوهرنگ به یک هزار و ۳۶۸ میلی متر رسیده است.

وی اظهار داشت: میزان بارندگی در شهرکرد به ۲۳۰ میلی متر رسیده است.