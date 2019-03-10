راه اندازی پارک حیات وحش و اولین اسکله تفریحی در محمودآباد

به گزارش خبرنگار مهر، علی صیقل وازی عصر یکشنبه در نشست با خبرنگاران، تحول، تحرک و تداوم در خدمت رسانی شعار اساسی در دوره خدمتگزاری به شهروندان اعلام کرد و با اشاره به اینکه سد معبر از جمله مشکلات به شمار می‌رود گفت: ساماندهی سد معبر، اجرای پارک بانوان و پارک حیات وحش از جمله برنامه‌ها است.

وی راه اندازی اولین گلخانه، راه اندازی پارک حیات حش و راه اندازی پارک بانوان را از دیگر برنامه‌ها بیان کرد و تهیه طرح تفصیلی را از دیگر اقدامات برشمرد و گفت: با اصلاح شدن طرح تفصیلی، دغدغه‌های موجود برطرف می‌شود.

صیقل وازی با اظهار اینکه سه نقطه برای پارک بانوان درنظر گرفته شده است، جذب سرمایه گذار برای شهربازی را از دیگر تلاش‌ها برشمرد و گفت: زیباترین مبلمان شهری توسط واحد عمران و نوسازی، اجرای ساماندهی خیابان‌های شهر در آزادی، معلم و امام با کار جهادی آغاز می‌شود.

شهردار محمودآباد موضوع زباله را از مشکلات برشمرد و گفت: تفکیک زباله از مبدا در مراکز خدماتی، رستوران‌ها و مدارس آغاز می‌شود و در راستای این طرح، کیسه‌های زباله به صورت رایگان توزیع می‌شود.

وی ساماندهی بازار ماهی فروشان را از دیگر برنامه‌ها برشمرد و گفت: اجرای اولین اسکله تفریحی و توریستی دریای خزر در شهر اجرا می‌شود و این طرح اوایل سال آینده آغاز می‌شود.

نورالله قلی زاده رئیس شورای شهر محمودآباد نیز با بیان اینکه مسئولیت سنگینی برای داشتن شهری ایده آل داریم گفت: عدم اطلاع رسانی عملکرد شورا یکی از ضعف‌ها جدی است و با برگزاری نشست هایفصلی تلاش داریم این ضعف را برطرف کنیم.

برخی مصوبات شورا اجرا نشده است

رئیس شورای شهر محمودآباد با بیان اینکه به عنوان یک مغازه دار با سدمعبر مخالف هستم گفت: دستفروش و سدمعبر به کسبه‌ها ضرر می‌زنند اما مخالف برخورد با آن هستیم و خواهان ساماندهی سدمعبر و درنظر گرفتن مکانی مشخص برای آنان هستیم.

وی به عدم اجرای برخی مصوبات توسط شهردار قبلی اشاره کرد و گفت: پیاده روسازی و انتخاب مشاور طرح توسعه شهری از جمله طرح‌هایی است که به رغم تصویب شدن توسط شهردار قبلی اجرا نشده است.

قلی زاده از شورا به عنوان حلقه واسط بین مردم و حاکمیت نام برد و گفت: شورا با شناخت نیازهای فکری و فرهنگی تلاش دارد با رفع موانع زمینه ساز شکوفایی در حوزه‌های مختلف شود وشورای شهر برای ابلاغ سیاست‌های تعیین شده در مسیر پیش رو حرکت می‌کند زیرا شهرداری جایگاه ویژه ای در توسعه امور شهری دارد.

وی عنوان کرد: تاکنون شهرداری متأسفانه به جایگاه اصلی خود نرسیده است وشهرداری‌ها به دنبال راهکاری برای بهبود وضعیت شهرداری‌ها و شهرها هستند.

قلی زاده با اشاره به اجرای طرحی برای توسعه مبلمان شهری اظهار داشت: همچنین برای رفع مشکلات آب سطحی در شهر، تلاش برای جمع آوری آب‌های سطحی صورت گرفته است.