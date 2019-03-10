کشف پرونده سرقت مسلحانه محموله ۲۴ تنی میلگرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا لطفی در توضیح این خبر اظهار کرد: ساعت ۲۳:۰۰ مورخه ۱۳/‏۱۲/‏۱۳۹۷‬ راننده یک دستگاه تریلر با مراجعه به کلانتری ۱۵۴ چیتگر به مأموران اعلام کرد که سارقان مسلح اقدام به سرقت محموله ۲۴ تنی میلگرد همراه او کردند.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع سرقت مسلحانه محموله و هماهنگی با شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۴ تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

راننده تریلر در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: به همراه شاگرد خود در اتوبان شهید همت – محدوده پارک جوانمردان، داخل ماشین در حال استراحت بودیم که ناگهان سه نفر با صورت‌های پوشیده وارد ماشین شده و به سمت ما حمله ور شدند؛ یکی از آنها اسلحه کمری و دو نفر دیگر چاقو و شوکر در اختیار داشتند؛ آنها اقدام به بستن دست و پا، دهان و چشمان هر دو نفر ما کرده و پس از محبوس کردن ما در اتاق مخصوص استراحت راننده، ماشین به حرکت در آمد. نزدیک به یک ساعت، تریلر به حرکت خود ادامه داد تا نهایتاً توقف کرد. هر سه نفر سارقین از ماشین پیاده شدند؛ در آن لحظه از گوشه پارچه‌ای که بر روی چشمانم بسته شده بود توانستم یک تابلوی تبلیغاتی را بخوانم که بر روی آن تبلیغات فروش فرش انجام شده بود؛ از سر و صدای بیرون تریلر کاملاً مشخص بود که سارقان در حال تخلیه محموله هستند؛ پس از تخلیه محموله میلگرد، تریلر ماشین مجدداً شروع به حرکت کرد و پس از مدتی مجدد توقف کرد؛ با اطمینان از رفتن سارقین توانستیم تا خودمان را آزاد کرده و از تریلر خارج بشویم؛ آن زمان بود که متوجه شدیم ما را در محدوده اتوبان آزادگان رها کردند که بلافاصله به کلانتری مراجعه و موضوع سرقت را اطلاع دادیم.

با آغاز تحقیقات پلیسی، کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ با انجام اقدامات ویژه پلیسی و بهره گیری از اندک اطلاعات راننده تریلر، در کمتر از ۲۴ ساعت از زمان وقوع سرقت موفق به شناسایی محل تخلیه محموله میلگرد در شهرستان بهارستان شدند؛ با شناسایی محل تخلیه‌ی محموله میلگرد و انجام تحقیقات میدانی، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که دو نفر به اسامی مشخص و بدون داشتن هرگونه محل کسب و کار و یا مجوز قانونی، در این مکان اقدام به خرید و فروش آهن آلات و میلگرد می‌نمایند؛ این دو نفر به نام‌های ملک (۳۵ ساله) و احسان (۳۳ ساله) در مورخه ۱۶/‏۱۲/‏۱۳۹۷‬ در شهرستان رباط کریم دستگیر و در همان تحقیقات اولیه به خرید محموله ۲۴ تنی سرقتی میلگرد به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان اعتراف کردند.

با اعتراف صریح این دو خریدار اموال مسروقه، در مرحله اول محل نگهداری محموله در سوله ای در منطقه رباط کریم شناسایی و در بازرسی از این محل، ۲۴ تن میلگرد سرقت شده به صورت کامل کشف شد.

در ادامه رسیدگی به پرونده، شناسایی و دستگیری اعضای گروه سارقین مسلح در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و با بهره گیری از اطلاعات به دست آمده، کارآگاهان موفق به شناسایی هر سه سارق مسلح محموله شدند.

با شناسایی دو برادر به نام‌های امیر و علیرضا (۳۰ و ۲۹ ساله) و یکی از دوستانشان به نام احمد (۲۸ ساله) به عنوان اعضای گروه سارقین مسلح محموله، کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی در تحقیقات پلیسی اطلاع پیدا کردند که هر سه متهم از مجرمین سابقه دار در زمینه سرقت هستند.

نهایتاً با شناسایی مخفیگاه اعضای گروه سارقین در شهرستان‌های رباط کریم و بهارستان، هر سه متهم در مورخه ۱۸/‏۱۲/‏۱۳۹۷‬ دستگیر، به اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل و در همان تحقیقات اولیه صراحتاً به سرقت مسلحانه محموله ۲۴ تنی میلگرد اعتراف کردند؛ متهمین در اعترافات خود عنوان کردند که پس از انجام سرقت، اسلحه کمری مورد استفاده در سرقت را در کانال آب انداختند.

سردار علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: با اعتراف صریح متهمان اصلی پرونده به سرقت مسلحانه، قرار قانونی از سوی شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۴ تهران صادر و متهمان پرونده جهت انجام تحقیقات تکمیلی و شناسایی دیگر جرایم ارتکابی در اختیار اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارند.