به گزارش خبرنگار مهر، محمد عبده زاده، مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل طی نامه‌ای خطاب به مدیرعامل‌های تمامی شرکت‌های توزیع دارو از آنها درخواست کرد تا به سامانه TTAC متصل شوند.

متن این نامه بدین شرح است:

«مدیرعامل محترم کلیه شرکت‌های توزیع کننده دارو

موضوع: اتصال آنلاین به سامانه TTAC

با سلام و احترام؛

با عرض تبریک فرارسیدن سال نو و تشکر فراوان بابت ارائه خدمات صادقانه آن شرکت، همان گونه که مستحضرید پایش دارو از مرحله تأمین تا مصرف و جلوگیری از قاچاق و خروج دارو از زنجیره تأمین به عنوان یک وظیفه ملی جز با مشارکت کلیه ذی نفعان امکانپذیر نمی‌باشد. لذا مقرر فرمائید با توجه به الزام قانونی مراجع نظارتی و امنیتی، ترتیبی اتخاذ گردد که سامانه توزیع، فروش انبارش آن شرکت حداکثر تا پایان فروردین ۹۸ به صورت آنلاین به سامانه TTAC متصل، تا بتوان امکان دسترسی نظارت بر توزیع را برای کلیه دانشگاه‌ها و ذی نفعان ایجاد نمود.

بدیهی است عدم اجرای موارد فوق، منجر به عدم تمدید مجوز فعالیت آن شرکت خواهد شد.»