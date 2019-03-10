اظهارات رئیس جمهور لتونی غیرواقعی و تحریک آمیز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «کنستانتین کوساچف» رئیس کمیته بین الملل شورای فدراسیون روسیه اعلام کرد که اظهارات رئیس جمهور لتونی مبنی بر اینکه اروپا نیاز به یک ابزار مهار برای روسیه دارد تا به یک کشور اروپایی حمله نکند، تحریک آمیز است و با واقعیت مطابقت ندارد.‌

وی افزود: لتونی با این کار، یک اقدام وسوسه انگیز و یک تهدید مصنوعی را ایجاد کرده است. برخی از سیاستمداران در لتونی، حتی مقامات ارشد آنها، به اشتباه فکر می‌کنند که مطرح کردن تهدید روسیه، برای آنها در نزد کشورهای غربی مفید خواهد بود، در صورتی که آنها فراموش خواهند شد. و باید این نکته را یادآوری کنم که لتونی کشوری است که از زمان بازپس گیری استقلال خود، بیش از ۲۵ درصد از جمعیت خود را از دست داده است.